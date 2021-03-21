Engelliler montaj atölyesi gençlere umut oluyor

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi'ndeki 13 özel birey, ‘Ön İmalat Elemanı' Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı'nı başarıyla tamamladı. 520 saat eğitim alan bireyler, yazılı ve uygulama sınavını geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika törenine CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü temsilcisi Mustafa Altunbaş, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü temsilcileri, proje eğitim koordinatör Prof. Dr. Atila Cavkaytar ve projeye destek olan firmaların temsilcileri katıldı.

GURUR DUYDUK

Proje eğitim koordinatör Prof. Dr. Atila Cavkaytar ise “Bu projede emeği geçen herkesi alkışlıyorum. Hedefimiz sizleri sosyal yaşamda meslek sahibi yapmak. Gerçekten övünç kaynağımızsınız” ifadelerini kullandı. EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de yapılan işin çok kutsal olduğunu belirterek, “Sizler aslında bir tek bizim değil, toplumumuzun unuttuğu değerlerin hatırlatıldığı bir dönemde, bizlere umut oldunuz, yaşama sevinci oldunuz. Kitaplarda, ‘İyi insan nasıl olur?' diye bir ders olsaydı, işte bunun örneği sizlersiniz” dedi.

Özel bireyler 520 saat eğitim aldı

Programa katılan özel öğrencilerden Beyza Halavurt, “Bu atölyeye başlamadan önce hayatımda sadece ailem vardı. Annem ve ablam işe gitmek için evden çıkarken, ben de çalışabileceğimi hayal ederdim ama cesaretim yoktu. Burada olmak çok güzel. Ahmet Başkan bize güvendi. Biz de onlara. Artık kendime güveniyorum” dedi.

Konuşmaların ardından programa katılan ve başarı ile tamamlayan 13 özel bireye sertifikaları, proje destekçisi firmalara ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Eylül 2020'de imzalanan protokol ile başlayan programa katılan 18 yaş üzeri 13 özel birey, “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı'nı başarı ile tamamladı.

72 saat teori, 448 saat de uygulama olmak üzere 520 saat süren ve 21 haftada tamamlanan eğitimlerin ardından özel bireyler, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen yazılı ve uygulama sınavından da başarıyla geçti. Kurs aşamasını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin, EOSB desteği ile OSB'de yer alan fabrikalarda en az yüzde 25 oranında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Tüm Türkiye'ye örnek olsun

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise Türkiye'de tek olan projenin ülkeye yayılmasını temenni ederek şöyle konuştu: “Geldiğimiz noktada öyle güzel şeyler oldu. 40 çocuğumuz ile başladığımız ve bugün 2 bin 500 öğrencisi olan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestramız gibi bu projemiz de çok güzel noktalara ulaştı.”