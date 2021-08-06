Evi yanan arkadaşları için yardım topluyorlar

Bolu'da yaşayan 11 yaşındaki Elanur Kasırga, memleketi Aydın ve ülkenin dört bir yanında süren orman yangınlarında evleri yanan arkadaşları için yardım kampanyası düzenledi.

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Aydınlı Elanur Kasırga ve Bolu'da birlikte yaşadıkları arkadaşları Edanur Dönmez, Arife Sezin Şahin, Elif Beril Şahin, Belinay Doyran, Zeynep Çatladı ve Zeynep Doğan, orman yangınlarında evleri yanan arkadaşları için eşya ve oyuncak toplama kampanyası düzenledi. Bir hafta sürecek kampanya boyunca sitelerinin bahçelerinde açtıkları stantta yardım toplayan kendileri küçük yürekleri büyük çocukların bu hareketine yaşadıkları site sakinleri başta olmak üzere çevreden de büyük destek geliyor.

STAND AÇTILAR

“Türkiye yanıyor, yakılıyor”, “Yangın bölgelerine yardım”, “Orman, yurdun hem süsü hem gücüdür”, “Yardım kampanyamıza destek olmak için evlerinizde kullanmadığınız eşyaları ve oyuncakları bize getirebilirsiniz” sloganları ile hazırladıkları pankartları stantlarına ve site girişine asan çocuklar bir hafta sürecek kampanyanın ardından topladıkları tüm yardımı Bolu Belediyesi'ne teslim ederek orman yangınlarında zarar gören çocuklara ulaştırılmasını sağlayacaklar.

“OYUNCAKSIZ KALMASINLAR”

Yardımsever çocuklardan Zeynep Doğan, “Yangınlarda evsiz kalan, oyuncaksız kalan çocuklara çok üzüntü duyuyoruz. Onlarla oyuncaklarımızı paylaştık. Onlar oyuncaksız kalmasın istedik. Ve arkadaşlarımla böyle bir kampanya başlattık. Burada kullanmadığımız malzemeleri toplayıp onlara bağış yapmak istiyoruz. Onlar da oyuncaksız kalmasın” dedi.





“ÇOK ÜZÜLÜYORUM”

Aydınlı Elanur Kasırga, özellikle Bozdoğan, Karacasu, Buharkent, Kuyucak ve diğer ilçelerde çıkan orman yangınlarını televizyonda izlerken çok üzüldüğünü ifade ederek; “Yangında evleri ve oyuncakları yanan çocuklar için çok üzülüyorum. Bunun için bir kampanya başlattık. Buraya kullanmadığımız kitaplarımızı ve oyuncaklarımız getirdik. Üzüntülerini bir nebze olsun azaltmak istiyoruz” diye konuştu.

Tüm yardımseverlere çağrıda bulunan Edanur Dönmez ise, “Biz bu yangından dolayı çok üzüldük ve kampanya düzenledik. Bu kampanyada siz kullanmadığınız eşyaları getiriyorsunuz. Biz de Bolu Belediyesi aracılığı ile ihtiyacı olanlara gönderiyoruz” dedi. İHA

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