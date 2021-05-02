Evinde örüyor, yurt dışına satıyor

Çocuk yaşta yaşıtları gibi oyuncak bebeklerle oynamak yerine bezden bebekler yaptığını belirten Aysu Behzat (60), bugün amigurumi (şiş ve tığ ile örgü bebek) yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Tokat'ta dünyaya gelen ve daha sonra ailesi ile Bursa'ya yerleşen Aysu Behzat,” Evde örgü oyuncak amigurumi örüyorum. Çocuk yaşlarımda çöpten bez bebek yapardım. Onlara elbise dikerdim. Türk el sanatlarına daha o yaşlarda merakım başlamıştı” dedi. Daha sonra ise örgü işlerine başladığını ifade eden Aysu Behzat, “Bebek hırkaları, yelekler, patikler, şallar, bereler örerek bazen hediye verdim. Bazen de sipariş üzerine yaptım. Çocuklarımı büyütürken, onları ayağımda sallayarak uyuturken bile el işleri yaptım” diye konuştu.

EV BÜTÇESİNE KATKI

Örgü oyuncak olan amigurumi yi 8 yıldır yaptığını dile getiren Aysu Behzat, severek yaptığı işin hikayesini şöyle anlattı; “İlk defa arkadaşımın torununa gelen hediye örgü oyuncağı gördüm. Daha sonra internetin başına geçip videoları izleyerek başladım. İlk ürünlerimi çocuklarımın ve benim arkadaş çevreme hediye yaptım. Sonra bu oyuncaklar doğum günü hediyeleri olmaya başladı. Hatta büyükler de evlerinin bir köşesine süs olsun diye aldılar. Bu oyuncakları severek yapıyorum.” Oyuncak örgü bebeklerde kullandığı iplerde, renk ve kaliteye önem verdiğine dikkat çeken Behzat, “Çocuklara zarar verecek aparatlar kullanmıyorum. İçlerini boncuk elyafla dolduruyorum. İnternet üzerinden yurt dışına da satış yapıyorum. El işlerinin her türlüsünü yapmayı çok seviyorum. Hem güzel zaman geçiriyor, hem de evimize katkıda bulunuyorum” şeklinde konuştu.