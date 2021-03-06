Film gibi olay… 52 yıl sonra kavuştular

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Indiana eyaletindeki Indianapolis şehrinde film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı.

Lise yıllarında aşk yaşayan Donna Horn (70) ve Joe Cougill (69) çiftnin mutluluğundan bir çocuk geleceği haberini öğrenen Donna’nın babası, çiftin görüşmesini yasakladı.

Kasım 1968’de de Donna’nın Joe ile birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak Donna kızını evlatlık verdi.

Yerel medyanın haberine göre, ailelerinden dolayı ilişkileri sona eren çift yarım kalan ilişkiyi mutlu sonla noktalamak için 52 yıl sonra bir araya geldi.

KIZLARI BİR ARAYA GETİRDİ

Donna’ya kızı yıllar sonra e-mail üzerinden ulaşarak gerçek annesinin kendisi olduğunu söyledi. Ve Laura annesi ile babasını 52 yıl sonra bir araya getirmeyi başardı.

Laura’nın anne ve babasının tekrar bir araya gelmesine yardım etmesiyle çift, evlendi. (DHA)