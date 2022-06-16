Leylekleri silahla vurmuşlar! ‘İnsan, başka bir canlının acısını hissedebiliyorsa insandır’

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen 6 leylekten 3'ünün silahla vurulduğu tespit edildi. AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, " İnsan, başka bir canlının acısını hissedebiliyorsa insandır. Can yakmaktan vazgeçmeliyiz" dedi.

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Afyonkarahisar ile çevre illerinde çoğu insan kaynaklı nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarının tedavi edildiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) bu yıl göç döneminde getirilen 6 yaralı leylekten 3’ünün silahla vurulduğu ortaya çıktı.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, “Bazı insanlar leylekleri canlı hedef görüyor. Tüfeğini veya kendini denemek için leyleklere ateş edip, yaralanmalarına ya da ölümlerine neden oluyorlar. Her birinin varlığı sürdürülebilir ekosistem için gerekli. İnsan, başka bir canlının acısını hissedebiliyorsa insandır. Can yakmaktan vazgeçmeliyiz” dedi.” dedi.

“YAPILACAK BEDDUALAR BOŞUNA”

AKÜREM’in sosyal medya hesabından ise “Sen kalk binlerce kilometre uç, bir sürü tehlike atlat, üremek için Türkiye’de dur. Bir eşin olsun, yuva kur, yavru yap. Sonra bir gün anlamsızca üzerine ateş edilsin, tüfekli bir serseri tarafından vurul. Söylenecek çok söz var. Var da neresinden başlamak lazım? Kaçak avcılıktan mı? Ruhsatsız silahlardan mı? Her canlıyı hedef gören vicdansızlardan mı? Söylenecek sözler hep haybeye. Yapılacak yorumlar, beddualar boşuna. Tek şansımız var; o da eğitim. Vicdanlı ve bilinçli bir nesil için eğitim, gerisi hikaye” paylaşımı yapıldı. (DHA)

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