Güzellik, kara bir gölge gibi kadınların peşinde

2002'de Türkiye ve dünya güzeli unvanını kazanan Azra Akın, pozitifliği ve güler yüzüyle hafızalara yer eden bir isim… Oyunculuğun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. Son olarak Umudum Olur Musun Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenerek daha çok çocuğun hayatına dokunmak için kolları sıvadı. “Bu coğrafyada kadın olmak zordur” dedik, işte anlattıkları…

– Bu coğrafyada kadın olmak dediğinizde o kadar çok şey var ki söylenecek. Kadınların yüzde 41.9'u şiddet görüyor ve yüzde 48'i bunu kimseye söyleyemiyor. Çalışan kadınların yüzde 44.1'i, çalışmayan kadınların 41.1'i şiddet mağduru.

ANA SORUN ÖZGÜVEN

– Kadınlar çoğu zamanda yuvasını korumak için estetik ameliyatı zorunlu hissediyor, çünkü sanki güzel ve bakımlı olmak sadece kadının işiymiş gibi bir zihniyet var. Sosyal medyada dayatılan güzellik algısı kadınlar üzerinde bir baskı oluşturuyor ve kendini estetik ameliyat olmak zorunda hissediyor. Konuştuğum estetik ve plastik cerrahlar, kadınların birçoğunda ana problemin, özgüven eksikliği ve kadının yuvasını koruma içgüdüsü olduğunu ifade ediyorlar.

– Modern dünyada kadın belli güzellik kalıplarıyla sınanıyor. Kadının yaşlanma ve kırışma hakkı yok. Oysa kadın sadece fiziksel güzellikten çok öte bir varlık. Güzellik kara gölge gibi kadınların peşinde.

Birilerini kurtarmak için bu dünyaya geldiğime inanıyorum

– Umudum Olur Musun Derneği nasıl kuruldu?

– Ben dünyaya birilerini kurtarmak için geldiğime inanıyorum ve gerçekten dünya güzeli olma sebebim de bu. Çünkü Miss World'ün asıl amacı seçilen güzelin sessizlerin sesi olması. Umudum Olur Musun Derneği'yle 2019'da yollarımız cezaevinde anneleriyle birlikte yaşayan çocuklarla ilgili farkındalık sağlamak için yaptığı proje kapsamında iş insanı Erdoğan Uludağ ile birlikte kesişti.

– Veresiye defterlerini kapatan iş insanı olarak tanınıyordu…

– Hayırsever bir iş insanı ama yıllarca kendisini hiç deşifre etmemiş. Bakkallara gidip hesap kapatmış, ihtiyacı olan çok sayıda hastayı tedavi ettirmiş. Tek başına bir STK olmuş. Kendisini tanıdıktan sonra dernek kurması gerektiğini ve örnek olması için duyulması gerektiğini söyledik. Benim her zaman hayalimdi kurumsal bir çatı altında çocuklara, gençlere ve ihtiyacı olanlara yardım eli uzatmak, onların sesini duyurmak ve daha çok insana ulaşabilmek. Erdoğan Bey kurucu başkan ben de yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Günde 3 bine yakın yardım talebi geliyor

– Umudum Olur Musun Derneği neler yapıyor, kimlere ulaşıyor?

– 150 çocuğumuza ve gencimize burs veriyoruz, 30 kadar cinsel istismar davasına avukatlarımız, psikolog ve psikiyatrlarımızla müdahiliz, pandemi döneminde çocuklara eğitim gereçleri, giysi, oyuncak dağıttık, yaşlılara ve ihtiyacı olanlara gıda yardımı yapıyoruz. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerini satın alıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz.

TALEPLER İNCELENİYOR

– Çok başvuran var mı?

– Günde 3 bine yakın mail geliyor. Talepler inceleniyor ve ihtiyacı olanlar tespit edildikten sonra gereken desteği sağlıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan kadar yardım etmek isteyen var. Yardımlarının doğru yere ulaşmayacağını düşündükleri için yardım yapmadıklarını söylüyorlar. Birlik olmak çok değerli.

Haksızlık karşısında içimden ejderha çıkar

– “Haksızlık karşında içimden ejderha çıkar” demişsiniz.

– Evet haksızlığa toleransım yok. Gözümün önünde yapılıyorsa içimden ejderha çıkar ve gereğini yapar. Söz konusu bir çocuksa ya da sesi çıkmayan bir hayvansa veya haksızlık yapılan korumasız bir insansa… Gözümün önünde zalimlik yapılıyorsa asla göz yumamam ve müdahale ederim. İçimden çıkan ejderha o zalimin elinden haksızlığa uğrayanı kurtarmak için çabalar, sonuna kadar mücadele eder ve gereğini yapar diyebilirim.