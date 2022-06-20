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‘Hanedan’ Topkapı Sarayı önüne demirledi

Dünyaca ünlü Kazak milyarder Alijan İbragimov'un 'ı Dynasty' (Hanedan) isimli ultra lüks motoryatı, İstanbul'a getirildi. 101 metre uzunluğundaki yat, Sarayburnu'na demirledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:41 - 20 Haziran 2022 Güncellenme:
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‘Hanedan’ Topkapı Sarayı önüne demirledi

Resmi kayıtlarda Uygur asıllı Kazak oligark Alijan Ibragimov’a ait süperyat “I Dynasty’ Sarayburnu’na demirledi.

Lüks yat yaklaşık bir ay Göcek’te kaldıktan sonra 6 Haziran’da Mısır’da İskenderiye’ye uğradıktan sonra 9 Haziran’da İstanbul’a doğru hareket etti. ‘I Dynasty’ dün Topkapı Sarayı önüne çekildi.

101 metre uzunluğundaki ultra lüks yat Topkapı Sarayı önünde çekildi. İbramgimov’un, Kazakistan, Çin, Brezilya, Rusya, Brezilya ve Afrika ülkelerinde madencilik, enerji, pazarlama ve lojistik sektörlerinde yatırımları bulunuyor.

AMBARGONUN DIŞINDA

Öte yandan yatın asıl sahibinin Rus oligark Abramovich olduğu iddiaları da dillendiriliyor. Yat Cayman Adaları bayraklı olduğu için, Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ambargonun dışında kalıyor.

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