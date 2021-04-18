Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Elmadağ ilçesinde 1941 yılında inşa edilen ve yıllardır bakımsız durumda olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü yeniden canlandıracak projeyi Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim miraslarından Köy Enstitüleri’ne sahip çıkıyoruz. Belediye meclisimizde aldığımız kararla, Köy Enstitüleri’nin Kuruluş Günü’nde Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için bugün proje çalışmalarına başladık” dedi.

104 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN DE PROJEDE

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü yerleşkesinde bulunan hamam, ahşap atölyesi, müzik okulu, amfi tiyatro ve müze yapılarının bakım, tadilat ve onarım işlerini üstleneceklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları söyledi:

– 17 Nisan 1940 Türkiye'de Köy Enstitülerinin kuruluş tarihi, mecliste kabul edildiği tarih. Biz de 17 Nisan 2021'e önemli bir proje ile girmeyi hedefledik. Sayın başkanımızın talebi doğrultusunda Köy Enstitülerine öğretmen yetiştiren Hasanoğlan'ı yaşatmak ve gelecek nesillere anlatmak için restore etmeye karar verdik. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için başvurduk.

– Bakanlıktan gelen olumlu yazının ardından Belediye Meclisimizden de oy birliği ile çalışma yapılması kararını aldık. Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş sayısız öğretmen yetiştiren böylesine önemli bir eğitim kuruluşu için proje yapacağız. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün 1941 yılında başlayan inşaatında öğrenciyken çalışan 104 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Özkucur'u da bulduk ve onu da projeye dahil ettik. O günleri çok iyi hatırlıyor. İlk çalışma grubu toplantısına kendisi de geldi. Böylelikle yapacağımız proje geçmişte yapılan işin aslına ve özgün dokusuna uygun olacak.