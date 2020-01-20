Hayrettin Karaca kimdir? TEMA’nın kurucusu Hayrettin Karaca’nın hayatı…

TEMA'nın kurucusu olan ve sayısız ödülün sahibi olan Hayrettin Karaca hayatını kaybetti. Hayrettin Karaca'nın hayatına dair merak edilen birçok detay bulunuyor. Hayrettin Karaca kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte başarılarla dolu hayat hikayesi...

TEMA’nın kurucusu olarak bilinen Hayrettin Karaca’nın hayatı başarılarla dolu. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciri idi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması Türkiye’de ihracatın liderliğini yapmış, üstelik bunu diğer kuruluşlardan neredeyse 20 yıl önce gerçekleştirmiştir. Hayrettin Karaca bu konuda şöyle konuşmaktadır:

Ben sanayici olmak istemiyordum. İstediğim edebiyatla ilgilenip kalan zamanımı doğayla iç içe geçirmekti. Fakat o günlerde babamıza karşı çıkmak söz konusu değildi.

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

Ellili yaşlarında, Türkiye’nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova’daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin’i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi’nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca’dan “Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım.” diye bahsetmektedir. Ayrıca, TEMA Vakfı’nın kurucularındandır. Doğal hayatla ilgilenmeye, özellikle ağaç dikim çalışmalarına devam etmektedir.

ÖDÜLLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Fahri Doktora 1990

Birleşmiş Milletler Çevre Programının ‘Global 500 Roll of Honour’ Ödülü 1992

Çevre Bakanlığı tarafından “Çevre Beratı” 1992

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen ‘Çevre Ödülü’ 1993

Uluslararası Lions Club tarafından ‘Melvin Jones Fellow Ödülü 1994

Çevre Bakanlığı tarafından “Üstün Hizmet Ödülü” 1994

ODTÜ tarafından ‘Felsefe Onur Doktorası’ 1995

Ege Üniversitesi “Fahri Doktora”sı 1995

Milli Olimpiyat Komitesi “Fair Play” Ödülü 1996

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı “Hoşgörü Ödülü” 1996

Atatürk Kültür Merkezi tarafından “Şeref Üyeliği Beratı” 1997

Kırıkkale Üniversitesi ilk Fahri Doktora unvanı 1997

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 1997

ÇEVRETED tarafından “Çevreted 97 Onur Ödülü” 1997

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi “2000 Yılının Öncüleri” Ödülü 1998

Genç Hukukçular Derneği tarafından “Yılın Yurttaşı” Ödülü 1998

Türkiye Çocuk Dergisi tarafından Babalar Günü nedeniyle “Toprak Baba” unvanı 1998

Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Ödülü 1998

BİLSES Vakfı “Çevre Ödülü” 1998

Ankara Çankaya İzci Grubu tarafından “Yılın Doğa Dostu” Ödülü 1998

Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Yılın Adamı” Ödülü 1999

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından “1998 Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” 1999

TBMM Onur Ödülü 2005

Right Livelihood Award 2012(Alternatif Nobel Ödülü)

Birleşmiş Milletler “Orman Kahramanı Ödülü” 2013