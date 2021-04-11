Herkese deprem dolabı

ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi, dünyada ilk olan bir projeyi hayata geçirdi. Uygulama için pilot bölge olarak Batıkent Mahallesi belirlendi. Mahallede afet toplanma alanlarına toplu dolap üniteleri yerleştirildi. Kişiye özel ve şifreli olan bu dolaplar, vatandaşların olası bir deprem durumunda ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri saklanmaları için tasarlandı.
Dolap ünitesinde ayrıca afet durumunda devreye girebilecek kablosuz internet sağlayıcı da bulunuyor. Bu sistem, üzerindeki güneş enerjisi paneli ile elektriğe ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Ayrıca telefonların şarj edilebilmesi için prizler de bulunuyor.
818 DOLAP TAHSİS EDİLDİ
Vatandaşlara tahsis edilen ikinci dolaplar ise kargo teslimatı gibi günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik. Bu dolapların şifreleri, belediye tarafından veriliyor. Vatandaşlar daha sonra şifreyi istedikleri gibi değiştirip dolaplarını kullanabiliyor. Şifreyi bilmeden dolabı açmak ise mümkün değil. Dolap üniteleri üzerinde güvenlik kameraları da bulunuyor. Şimdilik 818 dolap vatandaşlara tahsis edildi. Proje başarılı olursa Tepebaşı'ndaki 32 mahallede daha hayata geçecek.
DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLACAK
TEPEBAŞI Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Hem toplumsal hem bireysel olarak çok faydalı bir proje. Diğer kentlere ve ülkelere örnek olmasını bekliyoruz” dedi. Ataç, “Dolaplar yakın zamanda tamamen kullanıma açılacak. Yaklaşık üç ay test kullanımı gerçekleşecek. Test sürecinin sona ermesi ile projenin kent geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor” diye konuştu.
MAHALLE SAKİNLERİ DOLAPLARINI SEVDİ
DOLABINI kullanmaya başlayan Batıkent sakinlerinden Nefise Kızılkale, “Evde olmadığımda kargom dolabıma geliyor. Deprem dolabıma su, el feneri ve radyo yerleştirdim” dedi. Zeynep Donbaloğlu, “Deprem dolabımı bisküvi ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri ile doldurdum” diye konuştu. İnci Çınar Oğur ise “Kargo dolabımı sık kullanıyorum. Deprem dolabıma da battaniye, ilk yardım kiti bıraktım. Umarım kullanmam gerekmez” ifadelerini kullandı.