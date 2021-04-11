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Herkese deprem dolabı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlara ikişer dolap tahsis etmeye başladı. Kişiye özel ve şifreli dolaplardan birinde olası depremde ihtiyaç duyulabilecek malzemeler saklanacak. Diğer dolapsa kargo teslimi için kullanılacak.

Kemal ATLAN
Güncellenme: 07:34, 11/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Herkese deprem dolabı

ESKİŞEHİR Tepebaşı Bele­diyesi, dünyada ilk olan bir projeyi hayata geçirdi. Uygu­lama için pilot bölge olarak Batıkent Mahallesi belirlendi. Mahallede afet toplanma alan­larına toplu dolap üniteleri yerleştirildi. Kişiye özel ve şifreli olan bu dolaplar, vatandaşların olası bir deprem durumunda ihtiyaç duyabilecekleri malze­meleri saklanmaları için tasarlandı.

Belediye, vatandaşlara dolaplarını teslim ederken içlerine birer adet Nutuk ile salgın nedeniyle birer şişe kolonya bıraktı.

Dolap ünitesinde ayrıca afet durumunda devreye girebilecek kablosuz internet sağlayıcı da bulunuyor. Bu sistem, üzerindeki güneş enerjisi paneli ile elektriğe ihtiyaç duyma­dan çalışabiliyor. Ayrıca telefonların şarj edilebilmesi için prizler de bulunuyor.

818 DOLAP TAHSİS EDİLDİ

Vatandaşlara tahsis edilen ikinci dolaplar ise kargo teslimatı gibi gün­lük ihtiyaçları karşılamaya yönelik. Bu dolapların şifreleri, belediye ta­rafından veriliyor. Vatandaşlar daha sonra şifreyi istedikleri gibi değişti­rip dolaplarını kullanabiliyor. Şifreyi bilmeden dolabı açmak ise mümkün değil. Dolap üniteleri üzerinde güven­lik kameraları da bulunuyor. Şimdilik 818 dolap vatandaşlara tahsis edildi. Proje başarılı olursa Tepebaşı'ndaki 32 mahallede daha hayata geçecek.

Ahmet Ataç

DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLACAK

TEPEBAŞI Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Hem toplum­sal hem bireysel olarak çok faydalı bir proje. Di­ğer kentlere ve ülkelere örnek olmasını bekliyo­ruz” dedi. Ataç, “Dolaplar yakın zamanda tamamen kullanıma açılacak. Yaklaşık üç ay test kullanımı gerçek­leşecek. Test sürecinin sona ermesi ile projenin kent ge­neline yaygınlaştırılması hedefleniyor” diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ DOLAPLARINI SEVDİ

DOLABINI kullanmaya başlayan Batıkent sakinlerinden Nefise Kızılkale, “Evde olmadığımda kargom dolabıma ge­liyor. Deprem dolabıma su, el feneri ve radyo yerleştirdim” dedi. Zeynep Donbaloğlu, “Dep­rem dolabımı bisküvi ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri ile doldurdum” diye konuştu. İnci Çınar Oğur ise “Kargo dolabımı sık kul­lanıyorum. Deprem dolabıma da batta­niye, ilk yardım kiti bıraktım. Uma­rım kullanmam gerekmez” ifadelerini kullandı.