Herkese deprem dolabı

ESKİŞEHİR Tepebaşı Bele­diyesi, dünyada ilk olan bir projeyi hayata geçirdi. Uygu­lama için pilot bölge olarak Batıkent Mahallesi belirlendi. Mahallede afet toplanma alan­larına toplu dolap üniteleri yerleştirildi. Kişiye özel ve şifreli olan bu dolaplar, vatandaşların olası bir deprem durumunda ihtiyaç duyabilecekleri malze­meleri saklanmaları için tasarlandı.

Dolap ünitesinde ayrıca afet durumunda devreye girebilecek kablosuz internet sağlayıcı da bulunuyor. Bu sistem, üzerindeki güneş enerjisi paneli ile elektriğe ihtiyaç duyma­dan çalışabiliyor. Ayrıca telefonların şarj edilebilmesi için prizler de bulunuyor.

818 DOLAP TAHSİS EDİLDİ

Vatandaşlara tahsis edilen ikinci dolaplar ise kargo teslimatı gibi gün­lük ihtiyaçları karşılamaya yönelik. Bu dolapların şifreleri, belediye ta­rafından veriliyor. Vatandaşlar daha sonra şifreyi istedikleri gibi değişti­rip dolaplarını kullanabiliyor. Şifreyi bilmeden dolabı açmak ise mümkün değil. Dolap üniteleri üzerinde güven­lik kameraları da bulunuyor. Şimdilik 818 dolap vatandaşlara tahsis edildi. Proje başarılı olursa Tepebaşı'ndaki 32 mahallede daha hayata geçecek.

DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLACAK

TEPEBAŞI Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Hem toplum­sal hem bireysel olarak çok faydalı bir proje. Di­ğer kentlere ve ülkelere örnek olmasını bekliyo­ruz” dedi. Ataç, “Dolaplar yakın zamanda tamamen kullanıma açılacak. Yaklaşık üç ay test kullanımı gerçek­leşecek. Test sürecinin sona ermesi ile projenin kent ge­neline yaygınlaştırılması hedefleniyor” diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ DOLAPLARINI SEVDİ

DOLABINI kullanmaya başlayan Batıkent sakinlerinden Nefise Kızılkale, “Evde olmadığımda kargom dolabıma ge­liyor. Deprem dolabıma su, el feneri ve radyo yerleştirdim” dedi. Zeynep Donbaloğlu, “Dep­rem dolabımı bisküvi ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri ile doldurdum” diye konuştu. İnci Çınar Oğur ise “Kargo dolabımı sık kul­lanıyorum. Deprem dolabıma da batta­niye, ilk yardım kiti bıraktım. Uma­rım kullanmam gerekmez” ifadelerini kullandı.