İki yıllık sevgilisinin kardeşi olabileceğini açıkladı: Sosyal medyada gündem oldu

Kanada'da yaşayan eşcinsel bir çift, sosyal medya hesaplarına yükledikleri videoda kardeş olabileceklerini açıklayınca, olay kısa sürede gündem oldu. Çift, bu durumdan şüphelenme nedenlerini anlatırken, yakın zamanda DNA testi yaptıracaklarını sözlerine ekledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TikTok ünlüleri Carley ve Mercedes iki yıllık birlikteliklerinin ardından şok bir durumla karşı karşıya… İki yıldır flört eden ikili, annelerinin aynı adamla ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra kardeş olabileceklerini açıkladı.

TikTok kullanıcıları Carley ve Mercedes, konuyu paylaşmak ve takipçilerinden tavsiye almak için video paylaşım platformunu tercih etti.

Kanada’da yaşayan çift, bugüne kadar sekiz milyondan fazla izlenen bir videoda, annelerinin aynı adamla birlikte olduğunu öğrendiklerini söyledi.

‘DNA TESTİ YAPTIRACAĞIZ’

Daha sonra takipçilerine, gerçekten üvey kardeş olup olmadıklarını öğrenmek için DNA testi yaptırmaları gerekip gerekmediğini sordular. Takipçilerinin onaylamasının ardında çift, ‘DNA testi yaptıracağız’ açıklamasını yaptı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, çift ciddi mi değil mi bilinmese de sonu sosyal medyada şimdiden gündem oldu.

Kanadalı çift, videonun sonunda ise ‘Varsayalım ki üvey kardeş çıktık. Yine de birlikte olmamız yanlış mı?’ diye sordu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

TikTok ünlüsü çiftin hali hazırda 620 bin takipçisi bulunuyor.

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok kişi eşcinsel çifte mesaj atarak ‘çok benziyorsunuz’ , ‘ sizi takip ettiğimiz günden beri aşırı benzediğinizi düşünüyorum, “zaten aynısınız” gibi yorumlarda bulundu.

Kanadalı eşcinsel çiftin gerçekten DNA testi yaptırıp yaptırmayacağı bilinmiyor.

İlginizi Çekebilir İnternette aşık olduğu adam milyoner çıktı: Şimdi malikanede yaşıyor

İlginizi Çekebilir Uzmanlar açıkladı: Uyurken üzerinizde çiftleşebilirler...