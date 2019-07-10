Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu besin değerleri ve ısırgan otunun yararları…

Isırgan otu (urtica dioica), eski çağlardan beri bitkisel tıpta temel bir malzeme olmuştur. Bilimsel adı, “yakmak” anlamına gelen Latince ürodan gelmektedir, çünkü yaprakları temas halinde geçici bir yanma hissine neden olabilir. Eski Mısırlılar, artrit tedavisi ve bel ağrısını tedavi etmek için ısırgan otu kullanmışlardır. Peki, Isırgan otunun faydaları nelerdir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde derledik...

Isırgan otunun en önemli sağlık yararları arasında vücudu detoksifiye etme, metabolik verimi arttırma, bağışıklık sistemini arttırma, dolaşımını artırma, enerji seviyelerini iyileştirme, menstrüasyon yönetimi, menopoz semptomlarını en aza indirme ve cilt bakımına yardımcı olma yeteneği bulunmaktadır. Böbrek ve safra kesesi sağlığını koruma, inflamasyonu azaltma, kas kütlesini arttırma, hormonal aktiviteyi düzenleme, diyabeti önleme, kan basıncını düşürme, hemoroidleri yatıştırma ve solunum koşullarını iyileştirme gücüne sahiptir. Şimdi ısırgan otunun sağlık için faydalarını daha yakından öğrenelim…

ISIRGAN OTU HAKKINDA

Isırgan otu (Urtica dioica) aslen Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya bölgelerine özgüdür ancak Avrupa, Kuzey Amerika, Asya'nın soğuk bölgeleri ve Kanada'da yetişmektedir. Çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin altı alt türü vardır. Isırgan otu üzerindeki tüyler, bitkiye dokunulması ile kırılır ve içinde bulunan formik asit ve histamin gibi maddeler değdiği yerde kaşıntı ve kızarıklığa neden olur. Bu özelliği ise ona haşerelere karşı koruma sağlar.

Isırgan otu, sindirim sisteminden bağışıklık sistemi hastalıklarına kadar birçok alanda etki sağlayan ısırgan otu, vücut sağlığı bakımından oldukça yararlıdır. İçeriğinde A, B ve K vitaminleri, riboflavin, niasin, folat, fosfor, karbonhidratlar, yağ ve proteinler içeren bir şifa kaynağıdır.

ISIRGAN OTUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram ısırgan otunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 87,67 g

Enerji: kcal42

Protein: 2.71 g

Toplam yağ: 0.11 g

Karbonhidrat: 7.49 g

Lif: 6.9 g

Toplam şekerler: 0.25 g

Kalsiyum: 481 mg

Demir: 1.64 mg

Magnezyum: 57 mg

Fosfor: 71 mg

Potasyum: 334 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.34 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.16 mg

Niasin: 0,39 mg

B-6 Vitamini: 0.1 mg

Folat, DFE: 14 µg

A Vitamini, RAE: 101 µg

A Vitamini, İÜ: 2011 İÜ

K Vitamini (filokinon): 498,6 µg

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI

Isırgan otunun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

– Kadın sağlığını destekler

Isırgan otu dişil sağlığını etkileyen çok sayıda aktif bileşene sahiptir. Ağrılı adet öncesi belirtiler için, büzüşme kabiliyetinden dolayı menstrüasyon sırasında kan akışını en aza indirirken kramp ve şişkinlikten kurtulmaya yardımcı olur. Menopoza giren kadınlar için ısırgan otu geçişi hafifleterek restoratif olarak işlev görebilir.

– Saç bakımı

Isırgan otu, saç derisini besleyerek saçların daha sağlıklı görünmesini sağlamaktadır. Isırgan otunun içeriğindeki silis ve kükürt, saçların daha bakımlı, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. Isırgan otu saç dökülmelerinin tedavisinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir.

– Kalp sağlığı

Yapılan bir araştırma; ısırgan otu çayının düzenli tüketiminin sistolik kan basıncını düşürmeye ve kardiyovasküler sistemdeki gerginliği ve stresi azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Isırgan otundaki zengin potasyum minerali damarlara yarar sağlayarak kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır.

– Prostat büyümesi

Bazı çalışmalar ısırgan otunun genişlemiş bir prostat bezinin (iyi huylu prostat hiperplazisi veya BPH olarak da bilinir) semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu etkinin, anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğuna inanılan beta-sitosterol olarak bilinen bitki bazlı bir bileşikten dolayı olduğuna inanılmaktadır.

– Alerjiler

Bazı çalışmalar ısırgan otunun alerjileri hafifletmeye ve hapşırma, burun tıkanıklığı ve kaşıntı gibi semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

– Böbrek taşlarını önler

Isırgan otu çayı, böbreklerde ve mesanede uygun sıvı akışı sağlayan, böbrek taşı oluşumunu önleyen doğal bir idrar söktürücüdür. Ayrıca, bir idrar söktürücü olarak, ısırgan otu toksinlerin hızlı bir şekilde yok edilmesine yardımcı olarak mesane enfeksiyonlarına ve aşırı sıvı tutulmasına (ödem) karşı koruma sağlar. İdrar yolu enfeksiyonunun önlenmesine de yardımcı olur.

– Doğal ağrı kesici

Isırgan eskiden beri artrit tedavisi için kullanıldığından, çalışmalar, ısırgan otu yaprağı ekstraktının eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

– Sindirim için iyidir

Hazımsızlık, mide bulantısı, aşırı gaz, bulantı, kolit ve çölyak hastalığından kurtulmak için ısırgan otu çayı için. Ayrıca bağırsak solucanlarını ve parazitleri öldürerek ishali önler.

– Kandaki kolesterol seviyesini düşürür

Isırgan beta sitosterol içerir, bu vücudun kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olur ve böylece sağlıklı bir kalp ve arter sağlar.

– Hücre yapısını korur

Isırgan otu, antioksidan özelliklere sahip quercetin gibi flavonoidler bakımından zengindir. Isırgan otu özleri, DNA ve hücre zarlarınızın serbest radikallerin neden olduğu zararlardan korunmasına yardımcı olur.

– İç kanamayı azaltır

Isırgan otu çayı içmenin uterin kanamayı, burun kanamasını ve bağırsaktaki kanamayı azalttığı biliniyor, ancak açıklanamayan iç kanamanız varsa tıbbi bir uzmanı görmeyi ihmal etmeyin! Ayrıca küçük çürükleri tedavi etmek için ısırgan otu çayı kullanabilirsiniz.

– Ağız ve diş bakımı

Antibakteriyel özelliği olan ısırgan otu ile hazırlanan gargara ağız ve diş sağlığı bakımından oldukça faydalıdır.