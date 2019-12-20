Ispanak, çoğu süper gıda listesinin en başında yer almaktadır. Ispanak, besin yönünden oldukça zengin bir sebzedir. Yüksek miktarda karotenoid, C vitamini, K vitamini, folik asit, demir ve kalsiyum içerir. İçerdiği birçok vitamin ve mineral, hastalıkların önlenmesine yardımcı olurken birçok başka besinsel yararlar sağlar. Peki, ıspanak neye iyi geliyor? Ispanağın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ispanak tüketmenin olası sağlık yararları arasında diyabetli kişilerde kan şekeri kontrolünün iyileştirilmesi, kanser riskinin azaltılması ve kemik sağlığının iyileştirilmesi ve ayrıca bir dizi farklı mineraller ve vitaminler sağlanması yer almaktadır. Ispanağın cilt bakımı, kan basıncını düzenleme, görme yeteneğini iyileştirme, yaşa bağlı maküler dejenerasyonun (AMD) ve hemofilinin önlenmesi gibi pekçok yararı bulunmaktadır. Şimdi, ıspanağın sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım… Ispanak neye iyi geliyor? Ispanağın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

ISPANAK NEYE İYİ GELİYOR?

Ispanağın sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

– Glikogliserolipitler, bitkilerde bulunan primer yağla ilişkili moleküllerdir ve ıspanakta bol miktarda bulunan sağlıklı bir besindir. Glikogliserolipitler, sindirim sistemi astarını iltihap kaynaklı hasarlardan korurlar. Ispanak, lif bakımından da yüksektir, bu da yiyecekleri parçalamaya yardımcı olur ve sindirim sisteminizin düzenli çalışamasını teşvik eder.

– Beta-karoten, ıspanak gibi bitkilerde bulunan A Vitamini formudur ve hücre büyümesini ve iyi görmeyi teşvik eder. Ispanaktaki fitokimyasallar ayrıca maküler dejenerasyonun ve kataraktların önlenmesine de yardımcı olur.

– K vitamini bakımından zengin ıspanak, protrombin üreterek kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur ve böylece hemofili semptomlarını hafifletir. Aşırı kanamayı kontrol etmek için harikadır ve ayrıca glikojen üretimini uyararak karaciğerin çalışmasını sağlar.

– Ispanaktaki glikogliserolipidlerin kanseri önlemeye yardımcı olduğu bulunmuştur. Bunu tümör büyümesini inhibe ederek başarabilirler. Ispanaktaki A vitamini de meme kanseri riskini azaltabilir. Haftada iki kezden fazla ıspanak yemek, meme kanseri riskindeki mütevazı bir azalmaya bağlanmıştır.

– Ispanakta bulunan bir antioksidan olan Faktör Koenzim-Q10 (C0-Q10) kasları, özellikle de vücudun tüm bölgelerine sürekli kan pompalayan kalp kaslarını güçlendirmede önemli bir rol oynar. C0-Q10, hiperlipidemi, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı gibi birçok kardiyovasküler hastalığı önlemek için kullanılabilir.

– Ispanak, gastrointestinal sağlığı koruyan yüksek miktarda beta-karoten ve C vitamini içerir. Serbest radikallerin etkilerinden kaynaklanan kanserli büyümelerden kolorektal hücrelere koruma sağlar. Ispanaktaki folat içeriği, DNA hasarını ve kolon hücrelerinin istenmeyen mutasyonlarını önler.

– Ispanak, kemik matriksindeki kalsiyumu tutmada ve böylece kemik mineralizasyonuna yol açan iyi bir K Vitamini kaynağıdır. Bunun dışında, manganez, bakır, magnezyum, çinko ve fosfor gibi diğer mineraller de güçlü kemiklerin oluşturulmasında yardımcı olur. Bu da kişide osteoporoz gelişimini önlemeye yardımcı olabilir. Bu mineraller ayrıca sağlıklı dişler ve tırnaklar için de gereklidir.

– Ateroskleroz, damarların sertleşmesinden kaynaklanır. Ispanakta bulunan lutein adı verilen bir pigmentin, ateroskleroz, kalp krizi ve felç oluşumunu azalttığı gösterilmiştir. Bu, ıspanak proteinlerinin kan damarlarındaki kolesterol ve diğer yağ birikimlerini azaltma eğiliminde olmasından kaynaklanmaktadır.

– Ispanakta bulunan folat, büyüyen bir fetüsün sinir sisteminin düzgün gelişimine yardımcı olur. Folat eksikliği nedeniyle yarık damak veya spina bifida gibi defektler görülebilir. İçindeki yüksek A vitamini seviyelerinin, anne tarafından önerilen günlük miktarlarda tüketilmesi tavsiye edilir. A vitamini fetüsün doğru akciğer gelişimi için gereklidir ve emzirme döneminde bebeğe aktarılabilir, bu nedenle ıspanak tüketiminin doğumdan sonra devam etmesi önerilir.