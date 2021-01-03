İstanbul metrosu ondan soruluyor

İTÜ'de öğretim üyesi olarak görev yaparken yeni İBB yönetimi tarafından Raylı Sistem Daire Başkanlığı'na getirilen Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul'un metro hatlarını SözcüHaftasonu'na anlattı. Japonca ve İngilizce bilen Alpkökin, başta Marmaray projesinin boğazın altından geçen tüp tünel kısmı olmak üzere birçok projede danışmanlık yaptı. İstanbul'da şu an inşaat halindeki 81.6 km'lik dev bütçeli metro projelerinin organizasyonundan sorumlu. Alpkökin, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle yanıtladı:

– Göreve geldiğinizde nasıl bir tablo ile karşılaştınız?

Tam bir kaos, bırakılmışlık, terkedilmişlik ortamı bulduk. 12 raylı sistem projesinin 10'u durmuştu. 12 projenin 2'sindeki sorunları çözmek için epey yol aldık. Geri kalan 10'unun içinde çeşitli finans modelleri yaratarak 6 tanesini ayağa kaldırdık. Şu an hali hazırda 8 hatta inşaat devam ediyor. Başakşehir-Kayaşehir hattını Ulaştırma Bakanlığı'na devrettik. Yenidoğan-Emek hattımız var onun üzerinde çalışıyoruz henüz kredilendirilmedi. Eurobond ihracı ile yaratılan finansman Kirazlı-Halkalı, Mahmutbey-Esenyurt hatlarında kullanılacak.

38 NOKTA BELİRLEDİK

– Metro inşaatlarının tünelleri göçme riski yaratıyordu. Nasıl bir önlem aldınız?

Önce bu hatların nasıl durdurulduğuna baktık. İlk geldiğimizde acil müdahale edilmesi gereken 38 tünel ve şaftları belirledik. Zaten işe başladığımızda müteahhit içine girip tünelleri yapmaya başlıyor. Başlatmadığımız bazı tünel ve şaftlarda acil gördüğümüz noktalarda depreme karşı güçlendirme yaptık. Şu an hepsi kontrol altında.

– İstanbul'da sizi en çok uğraştıran hat hangisi oldu?

Teknik olarak en çok zorlayan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı oldu. Tünel inşaatı olmamasına rağmen zorladı. Burası bir sahil bandı ve çok uzun süredir kapalıydı. İnsanlar yürürken yan tarafta deniz olduğunu unutmuştu. Haliç'e özgü zeminden dolayı zeminde yaşanan çökme ve kaymalar nedeniyle yapılmış 1.3 km'lik kısmı kırıp yeniden yaptık. 2016'dan beri kapalı bir alandı. Şu anda 7/24 çalışıyoruz. 1 Ocak 2021'de bu hattın Cibali-Alibeyköy arasını açıyoruz.

– Neden hattın tamamı açılmıyor?

Burası turistik bir hat olacak. Haliç'i canlandıracak. Ekrem Başkan buraya ‘askıda tramvay' diyor. Altında 2 bin tane kazık var. Sadece bir cadde tramvayı değil ciddi paralar verildi. Metro maliyetine yaklaştı. Eminönü'ne daha sonra uzayacak. Tramvayın Eminönü'ne geçebilmesi için Unkapanı Köprülü Kavşağı yıkılacak. İncirli-Sefaköy- Beylikdüzü hattına yapılacak metro çok önemli. Metrobüsün önemli yükünü alacak.

1 TL ile bir milyon TL arasında fark olmaz

“3 milyar euroluk bir bütçe var ortada. İstanbul'un her yerinde şantiyemiz var. Böyle büyük hacimli işlerde akademisyen bir kadın olarak belki ilk başta yadırgamış olabilirler ama hiç kimseden negatif bir şey görmedim. Projeleri yöneten genç bir ekip var. Onlarla çok güzel bir sinerji oluşturdum. Başkan değil “hocam” diye hitap ediyorlar. Ben de onu tercih ediyorum. Sokakta yırtık ceketle gezen adamın vergisini harcıyorum. Kırmızı çizgi budur. Hak edilen ne ise o ödenir. Benim için 1 lira ile 1 milyon lira arasında hiçbir fark yok. Bir şeyi nasıl çözerim diye bakarım. Gereksiz süre kayıplarına, gecikmelere tahammülüm yok.”

7 metroda çalışma sürüyor

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinde pekçok metro hatlarının yapımı finansman bulunamadığı için durmuştu. İBB'nin yurt dışından bulduğu fonlarla metro inşaatları yeniden başladı. Dudullu-Bostancı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı, Rumelihisarüstü-Aşiyan füniküleri, Kabataş-Mecidiyeköy arası inşaatları devam ediyor. Eurobond tahvili ile Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey- Esenyurt hatları için kaynak yaratıldı, çalışmalar başladı.

İstanbul'a füniküleri çok yakıştırıyorum!

“Yılın ilk günü Eminönü – Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali-Alibeyköy arasını işletmeye açıyoruz. Ataköy-İkitelli hattının İkitelli-Bahariye kesimini işletmeye almayı planlıyoruz. Rumelihisarüstü-Aşiyan fünikülerini de işletmeye alacağız. İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının projelerini tamamlayacağız. Halkalı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında Hızray projemizin tasarımını tamamlayacağız. 1-2 füniküler hattı daha çalışıyoruz. İTÜ-İstinye arasında füniküler hattı projesine yoğunlaştık. İstanbul'a füniküleri çok yakıştırıyorum.”