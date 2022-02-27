İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın 54 sakini artık Uşaklı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı’nda doğan 12 türde 54 yaban hayvanını yaşam kalitesini göz önünde bulundurarak talep üzerine Uşak’a gönderdi. Devekuşu, kızıl geyik, alageyik, pony, yaban keçisi ve ördeklerin de aralarında bulunduğu hayvanlar Uşak Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

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Doğal Yaşam Parkı'nda doğan 12 türde 54 yaban hayvanı, talep üzerine Uşak Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların kendilerini güvende hissettiği için popülasyonlarının arttığını ifade ederek, “Sayı arttıkça biz de hem hayvanların yaşam kalitesini düşürmemek hem de diğer illerdeki vatandaşlarımızın hayvanat bahçelerinde farklı türden hayvanları görmesini sağlamak için bağış yapıyoruz” dedi.

Öte yandan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın veterinerleri, İnciraltı'nda bulunan yaralı flamingoyu tedaviye aldı.

Bitkin düştüğü için uçamadığı fark edilen ve itfaiye görevlileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen flamingo, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na nakledildi. Flamingonun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.