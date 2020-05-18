İzmir’de gençlere 19 Mayıs hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlere hediye çanta dağıttı. İçinde Nutuk, Türk bayrağı, kulaklık, kolonya, el dezenfektanı ve maske bulunan bez çantalar 14 ilçedeki 5 bin kişiye dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler için hediye çantaları hazırladı. Çantalar corona virüsü salgını nedeniyle bayramı evde kutlayacak 5 bin gence 19 Mayıs öncesinde dağıtıldı.



GENÇLERE 19 MAYIS HEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 4GB'lik internet hediye ettiği bin 200 gencin yanı sıra hediye çantalar Karaburun, Seferihisar, Foça, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menemen, Kınık, Bergama, Aliağa, Dikili, Gültepe, Kadifekale ve Limontepe ilçelerindeki gençlere ulaştırıldı. Çantaların içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk, 1,50×2,25 ebatlarında Türk bayrağı, gençleri müzik dinlemeye teşvik etmek için bir kulaklık, bir şişe kolonya, bir el dezenfektanı ve bir maske bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün bastırdığı 19 bin Nutuk'u da 19 Mayıs hatırası olarak İzmir'in merkez dışındaki 19 ilçesinde yaşayan 19 bin gence dağıtmıştı.