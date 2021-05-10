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İzmit Körfezi’nden 110 ton deniz salyası toplandı

Balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyasına karşı 42 gündür sürdürülen mücadele ile İzmit Körfezi eski haline dönmeye başladı.

Güncellenme: 12:53, 10/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
İzmit Körfezi’nden 110 ton deniz salyası toplandı

Marmara genelinde balıkçıların avlanmalarını dahi durduran deniz salyası, bir buçuk ay önce İzmit Körfezi’nde görülmeye başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini arttıran deniz salyasıyla mücadele başlattı.

Beyaz ve kahverengi tabaka ile kaplanan İzmit Körfezi’nde başlatılan çalışmalar ile 42 günde 110 ton deniz salyası toplandı.

Deniz salyasının istila ettiği İzmit Körfezi, sürdürülen çalışmalar ile eski haline dönmeye başladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit edildi.

Deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz salyası toplandı. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ’ye yönlendirildi.

Çalışmalar, tespit edilen alanlarda devam edecek. (İHA)

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Balıkesir beyaz drone Kocaeli
Yayınlanma Tarihi:12:48,