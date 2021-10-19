Jennifer Lopez, 25 milyon dolarlık evini 4 yıldır satamıyor

The Post'un haberine göre; Jennifer Lopez, Manhattan'daki çatı katını dört yıl sonra herhangi bir teklif almadan geçici olarak piyasadan kaldırdı. Dört yatak odalı, sekiz banyolu ev, 13 Ekim'de listeden çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Kaynaklar The Post’a, mahremiyetin yıldız için bir sorun olduğunu ve daha tenha bir yer istediğini söyledi. Ancak ünlü yıldızın bir süre daha çatı katında kalması gerekecek gibi görünüyor.

Lopez, Ekim 2017’de konutu 26,5 milyon dolara satışa çıkarmış, ancak bir süre sonra 2 milyon dolarlık bir indirim yapmıştı.

Whitman binasında yer alan çatı katı, Madison Square Park’a bakan 10.000 metrekarelik kapalı/açık yaşam alanı sunuyor. Mutfakta bir kahvaltı barı ve yemek alanı ile beraber büyük bir ada, açık raflar, özel dolaplar bulunuyor. İki ebeveyn banyosu bulunan evde, ayrıca iki açık teras yer alıyor.

Emlak sitesi Realtor.com’a göre çatı katının satılamamasının bir nedeni de konumu. Mahalle için ortalama satış listesi fiyatları yaklaşık 2,8 milyon dolar.

Jennifer Lopez satış listelerinden çıkardığı evi ise 2014 yılında 20.2 milyon dolara satın almıştı. Bu arada Lopez, Los Angeles bölgesinde Ben Affleck ile yaşayabileceği bir rüya evi arıyor.

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