Kadına yönelik şiddete tüm yurttan tepki yağdı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yurdun dört bir yanından kadına yönelik şiddet olaylarının durdurulması talebi geldi. Kadınlar, bütün şehirlerde elele vererek, dayanışmanın gücünü gösterdi, 'Kadın Cinayetleri son bulsun' diye haykırdı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 2019 yılı Kasım ayına kadar 299 kadın cinayeti işlendiğini söylerken, Elazığ’da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renkte ‘Dilek Feneri’ uçuruldu. Bursalı avukatlar İstanbul szöleşmesi imzalansın derken Kocaeli'de hayatını kaybeden kadınların yaşasalardı şu an neler yapabileceklerini bilboardlara astı.

Kemal ATLAN-Evren DEMİRDAŞ-Halil ATAŞ-Uğur ENÇ/SÖZCÜ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tüm yurtta çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Kadınlar çoğu şehirde kolkola girerek, kadına şiddetin artık durdurulmasını istedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 2019 yılı kasım ayına kadar 299 kadın cinayeti işlendiğini söyleyerek, “Duyduğumda dehşete kapıldım. Üstelik bu cinayetleri işleyenlerin yüzde 95'i, kadınların eş, arkadaş ya da akrabaları” dedi.

ESKİŞEHİR: SİZİ DE BİR KADIN DOĞURDU

Büyükerşen, “Son yıllarda ne yazıktır, üzülerek takip ediyoruz ki, başta insan hakları olmak üzere, kadın hakları, hayvan hakları, çevre duyarlılığı gibi konularda giderek geriye gidiyoruz.



Kadına uygulanan her türlü şiddeti ve öfkeyi kesinlikle telin ettiğimi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Erkekler şunu sakın unutmayın, sizi de bir kadın doğurdu, emzirdi, büyüttü. Onlar bizim en değerli varlıklarımızdır” şeklinde konuştu.

ELAZIĞ: KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR

Elazığ'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renkte ‘Dilek Feneri' uçuruldu. Elazığ Belediyesi Kültür Parkta bir araya gelen grup, burada pankart ve dövizler taşıyarak vatandaşları bilgilendirdi. Daha sonra tüm dünyada ve Türkiye'de şiddete karşı duyarlılığın gelişmesi için kabul görülen turuncu renkte dilek fenerleri uçuruldu.

Amaçlarının kadına yönelik şiddete dikkat çekmek olduğunu dile getiren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü (ŞÖNİM) Nevin Evliyaoğlu, “Bizler, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için bir araya gelerek pankartlarımızı açıp, kadına şiddete karşı sembol rengimiz olan turuncu ‘Dilek Feneri' uçurduk. Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Hiçbir gerekçenin kadına yönelik şiddeti meşru hale getiremez, kadına şiddet insanlığa ihanettir. Şiddet neden ve kimden gelirse gelsin, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hep birlikte ve aynı ağızla şiddete karşı buradayız, diyoruz” diye konuştu.

BURSA: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İMZALANSIN

Bursa Barosu'da kadına yönelik şiddetin durdurulması için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'nca (TÜBAKKOM) yaptığı açıklamada, “Dünyanın her yerinde bugün kadınlar, dayanışma ve mücadele ruhuyla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, aile içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı çıkmakta; kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele çağrısı yapmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Yasal mevzuattaki tüm değişiklik ve düzenlemelere rağmen, kadına yönelik şiddetin artarak devam etmesinin nedeni toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanamamış olması ve şiddetin kaynağına odaklı çözümlerin geliştirilmemiş olmasıdır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan bir ülke olmamıza rağmen, aile hukuku ve kadına karşı şiddet alanında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamasının düşünülmesi, nafaka konusunda yapılmak istenilen değişiklik sözleşme hükümlerinin ihlali olacağı için kabul edilemez. İstanbul sözleşmesi bir an önce imzalanmalı” ifadeleri kullanıldı.

KOCAELİ: MUTLU SONLAR KİTAPLARDA KALMASIN

CHP'li İzmit Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir farkındalığa imza attı.

“Mutlu sonlar sadece kitaplarda kalmasın diye çalışıyoruz” sloganıyla kentin dört bir yanına afişler ve cinayete kurban giden kadınların şimdi yaşasalardı neler yapacaklarıyla ilgili mesajlar asıldı.

VE SONRA ŞULE…

29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Şule Çet eğer bugün yaşıyor olsaydı 24 yaşında olacaktı. İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan billboardlarda Şule eğer hayatta olsaydı şuan ne yapıyor olurdu? Sorusunun cevabı verildi. Billboardlarda, “Ve sonra Şule, bir papatya koparıp baharın kokusunu içine çekti” yazıldı.

VE SONRA EMİNE…

Geçtiğimiz aylarda Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut eğer hayatta olsaydı kızıyla birlikte mutlu bir hayat sürecekti. İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan ve sonu mutlu biten billboardda, “Ve sonra Emine, kızını okula uğurlayıp keyifle kahvesini yudumladı” yazdı.

VE SONRA ÖZGECAN…

20 yaşındaki Üniversite öğrencisi Özgecan Yılmaz Mersin Tarsus'ta 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği otobüste öldürüldü. Eğer Özgecan bugün hala hayatta olsaydı 24 yaşında Üniversite mezunu bir genç kız olacaktı. Özgecan için mutlu son hazırlayan İzmit Belediyesi Billboardlarda, “Ve sonra Özgecan, kepini fırlatıp diplomasını gururla havaya kaldırdı” sloganına yer verdi.