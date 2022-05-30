Kameralarını açık unuttular: Dini törene katılanlar sevişmelerini izledi…

ABD'nin Minneapolis kentinde bir çift, kentlerindeki bir sinagogun online düzenlenen bat mitzvah törenine katıldı. Kamerasını açık unutan çift, tam 45 dakika boyunca durumu fark etmedi ve herkese sevişmelerini izletti.

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Son dönemde pandemiyle birlikte evden çalışmanın yanı sıra aktiviteleri de evden yapabilir hale geldik. Sanal konferanslar, toplantılar hatta dini törenler bile pandeminin etkisiyle artık online platformlardan yapılabiliyor.

Ancak online platformların bu kadar hayatımıza girmesiyle bazı riskli durumların ve hatta ‘komik’ sayılabilecek haberlerin sayısı da oldukça arttı. Son olarak ABD’de yaşanan bir olay gündem oldu.

45 DAKİKA BOYUNCA AÇIK KALDI

ABD’nin Minneapolis kentindeki İkiz Şehirler Tapınağı Beth El’in ev sahipliğinde online bir sinagog yayınına katılan bir çift, kameralarını açık unutunca olanlar oldu. Dini tören başlamadan kameralarını açık unutan çift, Zoom üzerinden 45 dakika boyunca herkese sevişmelerini izletti.

Kameralarının açık olduğunu fark etmeyen çift, çıplak bir şekilde odada yürüdü, sevişti ve bu anlar anbean yayınlandı. Çift, sonunda bir kullanıcının ‘durmaları için yalvaran’ mesajını görünce durumu anladı.

‘BİRİLERİ ONLARI ARAYANA KADAR DEVAM ETTİLER’

Olay sırasında görüşmede olan bir izleyici ABD merkezli New York Post gazetesine, çiftin yaklaşık 45 dakika boyunca devam ettiğini, kadının çıplak dolaştığını, Zoom çerçevesine girip çıktığını söyledi.

“Zoom’daki biri onu gördü ve aradı ‘Ne yaptığını sanıyorsun? Kameradasın’ dedi. O an çıldırdı.” ifadelerinde bulundu. Olay sırasında mitzvah için toplanıldığı ancak çoğu insanın kameralarının kapalı olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan kişi, “Yani kutular oldukça büyüktü ve herkes kamerada kimin olduğunu görebiliyordu.” dedi.

Konuyla ilgili sinagogtan da açıklama geldi. Genel müdür Temple Beth El Matt Walzer, “Olayın farkındayım ve ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağım” dedi.

Talihsiz çift, pandeminin başlangıcından Zoom’da yakalanan ilk insanlar değil….

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