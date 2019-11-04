Kapadokya için iptal davası
Erdoğan SÜZER
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Göreme Vadisi'nin milli park statüsünden çıkarılmasına dair karar yetki, konu, amaç yönlerinden Anayasaya, Sosyal Hukuk Devleti ilkesine, Kamu yararına aykırılığı nedeniyle, ileride telafisi çok zor zararlara neden olacağından öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verilmesini istedi.
Göreme Vadisi, Nevşehir ili Avanos-Ürgüp ilçeleri arasında 40 kilometre alanı kapsıyor. 60 milyon yılda oluştuğu bildirilen Kapadokya, 92 sit alanı içinde bulunuyor.