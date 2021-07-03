Kayısıdan piyano yaptı

Sağlık lisesi mezunu Selim Ucun, kimsenin aklına bile gelmeyecek bir yazılım geliştirdi. Ucun, bu yazılımda arduino mikrodenetleyicisi, bread bood, direnç, kablo ve hoparlör kullanarak bir piyano üretti.

Sıradanlığın ötesine geçen Ucun, pH’ının asite yakın olduğunu tespit ettiği kayısı ile ilgili projesini tamamlayarak tuşları kayısıdan olan elektronik piyano geliştirdi.

Geliştirdiği yazılımı uçlarına taktırdığı kablolarla kayısıları birleştiren Ucun, iletkenliğini sağlayıp tamamladığı piyano ile müzikal eserler çıkarabiliyor.

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten genç yetenek, ileriki dönemlerde büyük bir piyano yapmayı planladığını aktardı.

“BASKİL’E HAS KAYISI KULLANDIM”

Teknolojiye küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu belirten Ucun, “Bu ilgi doğrultusunda böyle bir proje yapmaya karar verdim ve başarıyla tamamladım. Bu projede aslında Elazığ Baskil'e has olan kayısıyı kullandım. Bu piyano, hem kayısının iletkenliğini hem de insanın içindeki az da olsa gücü kullanarak sistemini oluşturuyor. Piyano sisteminde arduino gibi elektronik malzemeler kullandım. Direnç, kablo, arduino kartı ile bread boob tahtayı kullanarak birbirine yapıştırdım. Bu mikrodenetleyici kartı olan arduinonun içine yazmış olduğum yazılımları yükledim. Her sesin frekans aralığı var. Örneğin, ‘Do’ sesinin frekansını internetten araştırarak ‘363’ olduğunu öğrendim ve bunu arduino üzerinde bulunan bir analog pine tanımladım. Yazılımda ise algoritma kısmına A1 ile eşleştirerek 363 frekansını ayarlayıp kayısıya bastığınızda algoritma ilk başta arduinoya geliyor. Oraya az da olsa insanın içinde iletkenlik gittiğinde denetleyiciye giden mesaj hoparlöre iletiliyor. Bunun sonucunda hangi frekansın hangi kayısıya bağlı olduğunu saptıyor. 8 notaya kadar bu nota aralığında hangi frekansı tanımladıysam veya hangi kayısıya bastıysak o şekilde ses çıkarıyor” dedi..





Olumlu tepkiler aldığını ve destek verilirse daha güzel çalışmalar yapmayı hedeflediğini dile getiren Ucun, “‘Çok iyi’, ‘Süper’ diyenler oldu. İnsanlar hakikaten şaşırıyor çünkü pek olmayan bir şey ve kayısı hiç kullanılmamış. İmkan olursa daha da güzel şeyler yapmayı hedefliyorum” diye konuştu. (İHA)