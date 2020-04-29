Keçi sütünün sağlık için birçok faydası vardır ve besin açısından zengindir. Laktoza intoleransı olan insanların bile kolayca tüketebileceği ve de sorun olmadan sindirebileceği keçi sütünde hangi vitaminler var? Keçi sütünün faydaları ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Keçi sütünün sağlık yararları arasında kilo kaybına yardımcı olma, iltihabı azaltma, sindirimi kolaylaştırma, kemikleri güçlendirme, kalp sağlığını artırma, bağışıklığı güçlendirme, toksinlerin vücutta birikmesini önleme sayılabilir. Şimdi, keçi sütünde hangi vitaminler var? Keçi sütünün faydaları hakkında merak edilenlere bir göz atalım.

KEÇİ SÜTÜNÜN BAŞLICA FAYDALARI

– Sindirimi daha kolaydır.

– İçeriğindeki yüksek çinko sağlıklı bir cilt ve yaraların hızlıca iyileşmesi için çok önemlidir.

– Metabolizmayı güçlendirir.

– Keçi sütündeki birçok faydalı yağ asidi, ateroskleroz, felç, kalp krizi ve diğer koroner komplikasyonları önlede yardımcı olur.

– Bağışıklığı artırır.

– İltihapla mücadeleye yardımcıdır.

– Kemikleri güçlendirir.

– Osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

– Kaygıyı azaltır.

– Anemi tedavisinde yardımcı olur.

– Kötü kolesterolü düşürür.

– Alerjik reaksiyonları önler.

– Zayıflamak isteyenlere yardımcı olur. Yağ yakma ve bağırsakları çalıştırma konusunda önemli rol oynar.

– Astım, egzama, migren, mide ülseri, kronik katarakt, sık kusma gibi hastalıkların tedavisinde destekleyicidir.

KEÇİ SÜTÜNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 gram keçi sütünün besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su [g] 87,03

Enerji [kcal] 69

Enerji [kJ] 288

Protein [g] 3,56

Toplam lipit (yağ) [g] 4.14

Kül [g] 0,82

Karbonhidrat, farkla [g] 4.45

Şekerler, toplam NLEA dahil [g] 4.45

Kalsiyum, Ca [mg] 134

Demir, Fe [mg] 0.05

Magnezyum, Mg [mg] 14

Fosfor, P [mg] 111

Potasyum, K [mg] 204

Sodyum, Na [mg] 50

Çinko, Zn [mg] 0.3

Bakır, Cu [mg] 0.05

Manganez, Mn [mg] 0.02

Selenyum, Se [µg] 1.4

C vitamini, toplam askorbik asit [mg] 1.3

Tiamin [mg] 0.05

Riboflavin [mg] 0.14

Niasin [mg] 0.28

Pantotenik asit [mg] 0.31

B-6 Vitamini [mg] 0.05

Folat, toplam [µg] 1

Folat, gıda [µg] 1

Folat, DFE [µg] 1

Kolin, toplam [mg] 16

B-12 Vitamini [µg] 0.07

A Vitamini, RAE [µg] 57

Retinol [µg] 56

Karoten, beta [µg] 7

A Vitamini, IU [IU] 198

E Vitamini (alfa-tokoferol) [mg] 0.07

D Vitamini (D2 + D3), Uluslararası Birimler [IU] 51

D Vitamini (D2 + D3) [µg] 1.3

D3 Vitamini (kolekalsiferol) [µg] 1.3

K Vitamini (filokinon) [µg] 0.3

Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 2.67

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış [g] 1.11

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 0.15

Kolesterol [mg] 11

Triptofan [g] 0.04

Treonin [g] 0.16

İzolösin [g] 0.21

Lösin [g] 0.31

Lizin [g] 0.29

Metiyonin [g] 0.08

Sistin [g] 0.05

Fenilalanin [g] 0.16

Tirosin [g] 0.18

Valin [g] 0.24

Arginin [g] 0.12

Histidin [g] 0.09

Alanin [g] 0.12

Aspartik asit [g] 0.21

Glutamik asit [g] 0.63

Glisin [g] 0.05

Prolin [g] 0,37

Serin [g] 0.18