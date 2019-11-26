Halk arasında 'harnup' olarak bilinen keçiboynuzu, zengin besin içeriğinin yanı sıra, yüksek düzeyde antioksidan maddeler içerir ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Peki, keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezi neye iyi gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Lif oranı yüksek, antioksidan bakımından zengin, düşük yağ ve seker oranı ile kafeinsiz ve glütensiz bir besin kaynağı olan keçiboynuzunun sağlık açısından pek çok yararı bulunmaktadır. Nefes darlığına iyi gelmesi, cinsel gücü artırması, öksürüğü kesmesi ve kilo vermeye yardımcı olması faydalarından sadece birkaçıdır. Şimdi, Keçiboynuzu pekmezinin sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım…

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİNİN FAYDALARI

Keçiboynuzu pekmezinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Antioksidan özelliklerinden dolayı doğal bir antibiyotik özelliği olan keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kanı temizler ve damar tıkanıklıklarının giderilmesine yardımcı olur.

– Astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu balgam söktürücüdür ve şiddetli öksürüklere karşı çok etkilidir.

– Bağırsak ve sindirim sistemine olumlu katkıları vardır. Kabızlığı önler. Bağırsak kurdu, bağırsak paraziti gibi rahatsızlıkların tedavisinde yardımcıdır.

– İçerdiği lifler dolayısı sindirim sistemini koruyucu etkisi vardır. Aynı zamanda lif içeriği kilo vermeye de yardımcı olur.

– Keçiboynuzu tam bir enerji deposudur, ayrıca cinsel gücü de arttırıcı özelliği vardır. Erkeklerde sperm miktarını çoğalttığı gözlemlenmiştir.

– Kalsiyum açısından zengin olan keçiboynuzu kemik sağlığına katkı sunar. Yüksek düzeyde kalsiyum içeriği çocukların kemik gelişiminde olumlu etkiler yaparken, yaşlılarda da kemik erimesine karşı fayda sağlar.

Çeşitli alerjik hastalıklara karşı önleyici ve tedavi edici özelliği vardır.

– Keçiboynuzu pekmezi, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu korur.

– Karaciğer, akciğer ve bağırsakları temizler. Vücuttan serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur.

– Midedeki şişkinliği gidererek mideyi rahatlatır.

– Sigaranın zararlarını azaltarak, akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.

– Diş etlerini güçlendirerek düzenli kullanımı halinde dişleri beyazlatır.

– Keçiboynuzu pekmezi içeriğindeki E vitamini ile özellikle anemiye iyi gelir. Keçiboynuzu pekmezi kansızlık şikâyeti olan bebeklerde çok faydalıdır.

Keçiboynuzu kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltır ve bu özelliğinden dolayı şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görür.