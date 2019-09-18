Kimyonun faydaları nelerdir? Kimyon neye iyi gelir?

Kimyon, bilimsel adı Cuminum cyminum olan bitkinin baharat yapılan tohumlarıdır. Özellikle Akdeniz ve Güneybatı Asya'daki mutfaklarda sıklıkla kullanılır. Ayrıca eski çağlardan beri şifalı bir bitki olarak kullanılmıştır. Peki, Kimyonun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Sindirime yardımcı olma, bağışıklık kazandırma, cilt bozukluklarını ve uykusuzluğu tedavi etme, anemi, kanser, astım ve bronşit gibi solunum bozukluklarının tedavisi gibi pekçok faydası olan kimyonun sağlık yararları ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KİMYONUN FAYDALARI

Kimyonun sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Sindirimi düzenler

Kimyonun sindirim problemlerini hafifletmede faydası olduğu bulunmuştur. Kimyon gaz gidericidir, yani sizi gaz sorunlarından kurtarır. Esansiyel yağları, magnezyum ve sodyum içeriği nedeniyle, sindirimi artırır ve ayrıca sıcak suyla alındığında midenin rahatlamasını sağlar. İrritabl barsak sendromu en sık görülen gastrointestinal bozukluklardan biridir. Kimyon ekstraktının şişkinlik gibi gastrointestinal rahatsızlıkların ve IBS’nin diğer semptomlarının tedavisinde etkili olduğu ortaya kondu. Ayrıca, kimyonun aroması, ağızdaki tükürük bezlerini harekete geçirir, gıdaların sindirimini kolaylaştırır.

Bağışıklığı artırır

Demir, uçucu yağlar, C vitamini ve A vitamini dahil olmak üzere kimyondaki temel besinler, bağışıklık sistemimizi çeşitli şekillerde güçlendirir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin işlevini ve aktivitesini uyaran en güçlü antioksidanlardan biridir. Ayrıca, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser dahil; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok hastalığa yol açan serbest radikalleri etkisiz hale getirir.

Astım ve bronşite yardımcı olur

Kafeinin ve zengin aromatik esansiyel yağların varlığı kimyonu, astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarından muzdarip olanlar için ideal bir anti-konjestif kombinasyon haline getirmektedir. Balgam söktürücü olarak hareket edebilir, bu da solunum yollarında biriken balgam ve mukusu gevşettiği; hapşırmak, öksürmek ve tükürmek yoluyla sistemden çıkarılmasını kolaylaştırdığı anlamına gelir.

Cilt bakımı

Kimyon, dezenfektan ve antifungal özelliklerinden dolayı cildi mantar ve mikrobik enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur. Ayrıca kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve sarkan cilt gibi erken yaşlanma belirtilerini azaltmada yardımcı olur. Bu etki, bir antioksidan görevi gören ve serbest radikallerle savaşan E vitamini varlığından kaynaklanmaktadır.

Uykuyu teşvik eder

Kimyon, aynı anda bir uyarıcı olduğu kadar gevşeticidir. Kimyon esansiyel yağ bileşenlerinin bazıları doğada hipnotiktir ve genellikle uykusuzluğa neden olan stresi ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olan sakinleştirici etkilere sahiptir.

Gıda kaynaklı hastalıklara karşı savaşır

Kimyonun antiviral ve antibakteriyel özellikleri enfeksiyonlara ve gıda kaynaklı hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olur; ayrıca bir dezenfektan görevi de görür.

Kolesterolü düşürür

Kimyon, vücutta yüksek kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan hipolipidemik özelliklere sahiptir.

Anemiyi önler

Demir bakımından zengin olan kimyon, kansızlığı olanlar için günlük diyete besleyici bir katkı olabilir. Yorgunluk, kaygı ve bilişsel arıza gibi anemi semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Kemik sağlığı

Sağlıklı kemikler için kalsiyum çok önemlidir ve bu da kimyonda bolca bulunur. Kimyondaki kalsiyum kemik yoğunluğunun arttırılmasına yardımcı olarak osteoporozun başlamasını geciktirir.