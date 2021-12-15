Kış ortasında erik ağaçları çiçek açtı
Amasya'da erik ağaçlarının aralık ayında çiçek açması görenleri şaşırttı, çiftçileri ise endişelendirdi.
Amasya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahara aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı.
İlkbahar mevsimi yerine aralık ayında çiçek açan erik ve kiraz ağaçları görenleri hayrete düşürüyor.
Ziyaret beldesinde çiftçilik yapan Hayri Kabakçı, “Aralık ayına gelindi ama havada hâlâ soğuma yok. Sıcak havaya aldanan bazı erik ağaçları da çiçek açtı” dedi.
Hacer Uyanık da, “Bu mevsimde havanın böyle olması anormal bir durum. Yağmur, kar sezonunda bahar havası gibi. Erikler bile çiçek açtı” diye konuştu. (İHA)