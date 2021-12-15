Kış ortasında erik ağaçları çiçek açtı

Amasya'da erik ağaçlarının aralık ayında çiçek açması görenleri şaşırttı, çiftçileri ise endişelendirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amasya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahara aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı.

İlkbahar mevsimi yerine aralık ayında çiçek açan erik ve kiraz ağaçları görenleri hayrete düşürüyor.

Ziyaret beldesinde çiftçilik yapan Hayri Kabakçı, “Aralık ayına gelindi ama havada hâlâ soğuma yok. Sıcak havaya aldanan bazı erik ağaçları da çiçek açtı” dedi.

Hacer Uyanık da, “Bu mevsimde havanın böyle olması anormal bir durum. Yağmur, kar sezonunda bahar havası gibi. Erikler bile çiçek açtı” diye konuştu. (İHA)



İlginizi Çekebilir Turizmin başkentine kar yağdı

İlginizi Çekebilir Arılar ölüyor, bal üretimi düşüyor