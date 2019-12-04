Köylülerden “ormanımızı kestirmeyeceğiz” eylemi

Muğla’nın Milas'a bağlı Akbelen mevkiindeki alanda Milas Orman İşletme Şefliği tarafından endüstriyel plantasyon olarak belirlenmesiyle başlayan ağaç kesimini durduran köylüler projenin durdurulması için Milas Orman İşletme Şefliğine imza dilekçesi verdi. Daha sonra basın açıklaması yapan bölge sakinleri “Yeter diyoruz, ormanımızı kes-tir-me-ye-ce-ğiz sloganları attı.

Muğla'nın Milas İlçesi Akbelen mevkiinde Milas Orman İşletme Şefliği tarafından endüstriyel plantasyon olarak belirlenen alanda geçen hafta başlatılan ağaç kesimini durduran Çamköy, İkizköy ve Karacahisar köylüleri ile MUÇEP üyeleri, projenin durdurulması için 800 imzalı dilekçeyi Milas Orman İşletme Şefliğine verdi. Şefliğinin önünde bir de basın açıklaması yapan köylüler “Yeter diyoruz, ormanımızı kestirmeyeceğiz” sloganları attı.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ”

MUÇEP Eşsözcüsü Serdar Denktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “28 Kasım Perşembe günü İkizköy Akbelen mevkiinde yer alan, birkaç ay önce Orman İşletmesi tarafından kesilmek üzere damgalanan alanda kesim ihalesi dosyası için deneme kesimi adı altında orman işletmesi tarafından kesim yapıldı. Biz zeytinden, tarladan gelinceye kadar yapılan bu kesimde 14 yetişkin kızılçam ağacımızı kaybettik. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

ANIT AĞAÇLARIMIZI KURBAN ETTİRMEYECEĞİZ

“Biz, İkizköy ve çevre köylerin halkı olarak, madene kurban edilmeye çalışılan, içinde anıt ağaçlarında olduğu yerdeki ormanı kestirmemeye kararlıyız” diyen Denktaş, sözlerini şöyle noktaladı;

* “Bu orman, biz yöre köylülerinin canı ve kanı. Kaldı ki, bu ormanın hiçbir işe yaramayan, ülkeye maliyeti getirisinden fazla olan termik santrallere kömür yaratmak için kesileceğinin de farkındayız. Ne yazıktır ki hiçbir yetkili çıkıp da bu ormanın neden kesildiğini açıkça dile getirmiyor! Ama biz biliyoruz sonuna kadar hakkımızı arayacağız ve kestirmeyeceğiz”