Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübile’ye özel animasyon videosu gündeme oturdu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile etkinlikleri başladı. Kraliçenin, İngiliz çocuk edebiyatındaki kurgusal bir karakter olan Paddington Bear'la çektiği video ise hızla popüler oldu.

Sozcu.com.tr

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96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı onuruna düzenlenen Platin Jübile etkinliklerinde son güne girilirken kutlamalar da tüm hızıyla ve coşkusuyla devam ediyor.

Birçok farklı ünlünün sahne aldığı, görkemli şovların yer aldığı ve 22.000 kişinin alandan, milyonlarca kişinin de ekran karşısından takip ettiği Platin Jübile kutlamalarında, Kraliçe Elizabeth’in yer aldığı bir video hemen popülerleşti.

Daily Mail’in haberine göre videoda, Londra’daki Buckingham Sarayı’nda çocuk edebiyatındaki kurgusal bir karakter olan Paddington Bear ile çay saati hazırlığında olduğu görülen Kraliçe II. Elizabeth yer alıyor.

ACİL DURUMLAR İÇİN SANDVİÇ

BBC’de yayınlanan video, Paddington Bear’ın ortalığı dağıtarak çay saatini mahvetmesini ve sonrasında şapkasından “acil durumlar için” sandviç çıkarmasını anlatıyor. Kraliçe Elizabeth’in de çantasından sandviç çıkararak “aynı yöntemi” uyguladığını göstermesi komik anlara sebep oluyor.

Bunun ardından görevlinin, kraliçeye, Platin Jübile partisinin başlayabileceğini haber vermesiyle, ikili, “We Will Rock You” şarkısının giriş kısmını çay kaşıkları ve fincanlarıyla çalmaya başlıyorlar.

Paddington Bear’ın Kraliçe’yi 70 yıllık saltanatından dolayı kutlayıp “Mutlu Jübileler Hanımefendi. Teşekkür ederim. Her şey için…” demesi de videodaki duygusal anlardan birini oluşturuyor.

Saray tarafından yapılan açıklamada, “Majesteleri mizah anlayışıyla tanınır, bu yüzden bu geceki skeçte yer almaya karar vermesi sürpriz olmamalı.”

“Kraliçe konsere şahsen katılmasa da, insanların konserin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlaması ve izleyen herkesin harika vakit geçirmesi için çok hevesliydi” denildi.

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