Kraliçe, tahta çıkışını ağaç dikerek kutladı

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, dün kendisi için düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğa ve yüksek yaşam standartları konusunda Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri olan Danimarka’da Kraliçe II. Margrethe dün kendisi için düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Avrupa’nın en eski eğlence parklarından biri olan Tivoli’ye giden ve tahta çıkışının 50. yıldönümü kutlamalarına katılan Kraliçe II. Margrethe, başkent Kopenhag’daki Tivoli Bahçesi’ne bir ağaç dikti. Kraliçe’nin diktiği ağacın Davidia Involucrata olarak bilinen mendil ağacı olduğu öğrenildi.

Dün bütün gününü parkta geçiren ve hız trenine binen ve Tivoli’nin CEO’su Susanne Morch Koch ve tur rehberleriyle parkta gezen Kraliçe II. Margrethe, parkta müzisyenlerin kendisi için bestelediği eseri de dinleme fırsatı buldu.