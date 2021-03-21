Kurabiyeyle hayata tutundu, örnek oldu

Varlıklı bir ailenin kızıydı. Eşiyle sorunlar yaşadığı Mersin'deki evinde, ailevi sebeplerle 16 yaşındaki kızını da yanına alarak İstanbul'a geldi. Yeri geldi bulaşık yıkadı; yeri geldi mutfakta çalıştı. Hayata tırnaklarıyla kazıyarak tutundu. Başkalarının yanında çalışmaktan yorulunca Kahke üretip satacağı bir dükkan açtı. Yaşadığı bir çok zorlukla baş etmeyi bildi. Bu yönüyle ünlü isimlerin de yer aldığı Asi Kızlar kitabında yer almaya layık görüldü Gürsel Altınöz. Çevresindekilerin tanıdığı ismiyle “Kahkeci Gül Abla” yaşadıklarını Sözcü'ye anlattı.

Altınöz, aslen Malatyalı bir ailenin kızı. Babası yıllar evvel Mersin'e göç ederek, gömlek üretmek için bir iş yeri kurdu. Çalışmalarıyla isim yaptı. Birçok bürokrat, siyasetçi ve iş insanı onun ürettiği ürünleri kullandı. Varlıklı bir ailede büyüyen Altınöz, evlendikten sonra bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kızı 16 yaşına bastığında ailevi sorunlar sebebiyle İstanbul'a yerleşti.

HİÇ PARASI YOKTU

Cebinde bir günlük yemek parası vardı. Kalacak yeri yoktu. Lokantalarda işe girerek para biriktirdi. Sonra ev tuttu. Evi tuttuktan sonra ilk yaptığı ve hiç unutamadığı şey ise kızına bir kitap almak oldu. Lokantalarda, mutfakta çalıştıktan sonra, bir tanıdığının ikram ettiği kahke hayatını değiştirdi. Ekşi maya ile yapılan Halep ve Gaziantep'e özgü o kurabiye, Altınöz için kendi işinin patronu olma sürecinin kıvılcımını ateşledi. Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü yanında dükkan kiraladı. Kahke üretmeye başladı. Kısa sürede tanındı. Altınöz, yaşadıklarını “Zor bir süreçti. Varlıklı bir yaşamdan çıkıp her şeye sıfırdan başlamak kolay olmadı. İnsan isteyince, emek verince başarıyor. Çok şükür iyi insanlarla karşılaştık. Bu iyi insanlar gücümüzü artırdı. Hep insan biriktirdik. En güzeli bu oldu bence” diyerek anlatıyor.

ÇALIŞANLARI KADIN

O küçük dükkanı yaşamının merkezine alan Gürsel Altınöz, gülen yüzü sayesinde “Kahkeci Gül Abla” ismini almış. Dükkana gelen insanlar sürekli “Gül” diye seslenince dükkanına da bu ismi vermiş. Gülen yüzüne rağmen yaşadığı zorlukları hiç unutmamış Gürsel Altınöz… Bundan olsa gerek dükkanda çalışan 5 kişiden 4'ü kadın… Bir de dükkanına gelen kimseyi boş çevirmiyor, mutlaka bir ikramda bulunuyor. İşyeri Emniyet'e yanında olunca, en çok polislerle diyalog içerisinde olduğunu söylüyor. Dükkanına gelen, zaman içerisinde tanıştığı polislerden bir çoğuyla ilişkileri hiç kopmuyor. “Onlar benim çocuklarım gibi, bazen Şark'a gidiyorlar, il dışından geldiklerinde ziyaretime geliyorlar… Bu dostlukları kurmak büyük mutluluk veriyor bana” diyor. Gülben Ergen, Yıldız Asyalı, Günce Koral, Umut Akyürek, Yazar Cemal Nur Sargut gibi ünlüler bu dükkana misafir olmuş.

“Gül Abla”nın kadın olarak mücadelesi Norveç'te televizyona bile konu oldu.

Antepli ustalar Halep'te gördü

Kahke 1900'lü yılların başında Antepli ustalar tarafından Suriye'nin Halep şehrinden getirilmiş ve ilk olarak Ramazan aylarında çocuklara oruç tutmayı sevdirmek amacıyla yapılmış bir ürün olarak bilinmektedir. Antep Kahkesinin hem tuzlu hem de tatlı çeşitleri yapılmaktadır. Tescile konu Antep Köy Kahkesi tatlı bir Kahke çeşididir. Antep Köy Kahkesi nohut mayasıyla yapılıyor.

100 Olağanüstü Kadın arasında

Ülkemizde coronavirüs nedeniyle iyice bozulan ekonomik durum etkilese de ayakta durmak için olanca gücüyle çalışan Gürsel Altınöz son olarak “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler; Türkiye'de 100 Olağanüstü Kadının Masalı” kitabında yer aldı. Kitapta kendisine yer verildiğini birkaç gün önce öğrenen Altınöz “Kitabı bir tanıdığım görmüş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çalıştıkları iş yeri dağıtmış. Kızıma söyleyince aldı getirdi. Görünce çok şaşırdım. Kimler yok ki! Nene Hatun, Sabiha Gökçen, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Adile Naşit, Afife Jale, Suna Kan, İdil Biret…Onlarla aynı kitapta yer olmaktan çok mutlu oldum” diyerek bu kitapta yer almanın mutluğunu anlatıyor. Altınöz'ün bu mücadelesi sayesinde ünü şimdiden Türkiye sınırlarını aşmış durumda.