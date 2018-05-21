“Kürtaj yapıyok” diyen Süleyman Çakır’ın bilgisayar oyunu yapıldı

Üsküdar'da röportaj yaptığı sırada laikliği hedef alan sözlerinden dolayı kendisine tepki gösteren bir kadına, "Hain, vatan haini... Kürtaj yapıyok burada" diye bağırdığı videosuyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir kişiye dönüşen Süleyman Çakır'ın video oyunu yapıldı. Çakır, videoda da rakiplerine "Hain, vatan haini" diye bağırıp dövüyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Üsküdar’da geçtiğimiz günlerde bir yerel gazetenin muhabirine verdiği röportajla fenomen olan ‘kürtaj dayı’ Süleyman Çakır‘ın bilgisayar oyunu yapıldı.

Kendisine seçimlerle ilgili soru soran muhabire iktidarı öven Çakır, “Yok laiklik elden gidiyeah, yok irtica geliyeah” sözleriyle dikkat çekmiş yoldan geçen bazı vatandaşların tepkisi üzerine sinirlenerek bir kadına “Hain, vatan haini… 155’u ararım aldırırım seni. Kürtaj yapıyok burada” diye bağırmıştı.

Videosu internette yayınlanan ve kısa sürede milyonlarca izlenerek tüm Türkiye’nin tanıdığı bir kişiye dönüşen Çakır’ın binlerce caps’i yapıldı, köşe yazarları tarafından yazıldı.

Üsküdar’da yaşadığı öğrenilen Çakır’ın son olarak ise video oyunu yapıldı. Efsanevi Mortal Kombat oyunundan esinlenilerek yaratılan video oyunu izleyenleri güldürdü. Oyunda Çakır’ı sembolize eden oyun karakteri, rakiplerini “Hain, vatan haini” diyerek dövüyor.

İŞTE O VİDEO