Kuyucuk Gölü tamamen kurudu: ‘Kuş Cenneti’nde kuş kalmadı

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Kuş türlerinin de terk ettiği gölde artık büyükbaş hayvanlar otluyor.



Kars’ta koruma altında olan, ‘Doğu Anadolu’nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti’ Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti tamamen kurudu.

Her yıl ekim ayının sonu kasım ayının ilk haftasında 40 bin göçmen kuş gölde bulunuyordu. Göl, 1997 yılında 13 metre derinlikteydi ancak su seviyesi yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü.

Altı yıl önce kuruma noktasına gelen göle çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular da verilemedi. Kalıcı bir çözüm bulunamaması nedeniyle kuş cennetine artık kuşlar uğramıyor.

Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Göl bataklığa döndü.

Kuşların üzerinde bile uçmadığı göl, artık büyükbaş hayvanlara kaldı. Büyükbaş hayvanlar göl kenarındaki alanlarda otlamaya başladı.

232 FARKLI KUŞ TÜRÜ VAR

Türkiye’nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13’üncü alanı olan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor.

245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunuyor. Adını da bitişiğindeki köyden alan Kuyucuk Gölü, angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 232 farklı kuş türünü barındırıyordu.

Ramsar Sözleşmesi sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası bir sözleşme.