Leonardo DiCaprio destekli hayır kurumu İngiltere’den 28 bin sterlin alıyor

Oscar ödüllü aktör tarafından desteklenen hayır kurumu, Filipinler'deki Tamaraw adlı bir cüce bufalo türünü korumak için yüklü miktarda hibe aldı. Tutar, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'nın hesaplarında resmi kalkınma yardımı olarak göründü.

Sozcu.com.tr

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DiCaprio, geçen yıl Re:wild koruma projesini başlatarak büyük bağışlar topladı. Aktör çeşitli program ve projelere 100 milyon dolardan fazla hibe sağladı ve Re:wild DiCaprio’nun çevresel aktivizmiyle bağlantılı en son girişim olarak tanımlandı.

Yıldızın en son filmi Don’t Look Up’taki rolü de yıldızın çevreye ve dünyaya duyarlı yönüyle örtüşüyor. DiCaprio rolüyle ilgili şunları söyledi: “Yaşadıklarımızı tam olarak özetleyen bir filmin parçası olmak için bunun inanılmaz bir hediye olduğunu hissettim.”

Kasım ayında Glasgow’daki Cop26 İklim Zirvesi’nde konuşan oyuncu geçtiğimiz haftalarda New York’tan Miami’ye uçtuğu için sert bir şekilde eleştirilmişti.

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