LinkedIn’de ‘seks çalışanı’ tartışması

New York'ta Arielle Egozi isimli bir kadın, LinkedIn sayfasında iş deneyimlerine seks işçiliğini de ekledi ve bu alanda fırsatlara açık olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD'de bir kadının LinkedIn profilinde mesleğini “seks çalışanı” olarak göstermesi tartışmalara yol açtı.

Arielle Egozi isimli New Yorklu kadın, LinkedIn sayfasında iş deneyimlerine marka danışmanlığı ve yaratıcı yönetmenliğin yanı sıra seks işçiliğini de ekledi. Birkaç hafta önce çalıştığı ofisten ayrıldığını ve seks sektöründe yeni fırsatlara açık olduğunu belirten Egozi, “İstifa edebilmemin başlıca nedeni seksin bana elimdeki gücü göstermesi” dedi.

LinkedIn sayfasında “yüksek ücretlere” çalıştığını ve sınırları olduğunu ifade eden genç kadının bu adımı, profesyonel ağda tartışmalara yol açtı. Platformun yorum bölümünde bazı kişiler seks işçiliğinin profesyonel bir meslek olarak sunulmasına tepki gösterirken bazı kişilerse Egozi'nin “cesur” olarak niteledikleri adımını destekledi.

Egozi'nin paylaşımı binlerce kişiden etkileşim alırken 1600'den fazla kişi de yorum yazdı.