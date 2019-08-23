Mantarın faydaları nelerdir? Mantar neye iyi gelir?

Mantarlar değerli besinlerle doludur. Kalorileri düşüktür, mükemmel lif ve protein kaynaklarıdır. Ayrıca B vitaminleri, selenyum, potasyum, bakır ve (özellikle güneşe maruz kaldıklarında) D vitamini gibi birçok önemli besin sağlar. Peki, mantarın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Mantarların sağlığa faydaları arasında kilo kaybı, yüksek kolesterol seviyelerinden kurtulma ve diyabet sayılabilir. Mantarlar zengin bir lif kaynağıdır. Ayrıca mantarda bulunan selenyum, C vitamini ve D vitamini bağışıklık sisteminin gücünü artırmada yardımcı olur. Şimdi, mantarın sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Mantarın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

MANTARIN FAYDALARI

Mantarın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Anti-kanser

Mantarlar iyi bir selenyumun kaynağıdır. Çalışmalar, selenyum mineralinin antikanser, antioksidan ve antienflamatuvar olduğunu göstermektedir. Bu da potansiyel ve kanser, kalp hastalıkları, tiroid hastalığı ve bilişsel düşüş riskini azaltmada yardımcı olabilir.

Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olurlar

Genel olarak, mantarlar kolesterol içermezler, fakat aynı zamanda iyi bir kitin ve beta-glukan kaynağıdırlar, bu da kolesterolü düşüren liflerdir.

Kemik sağlığını artırabilir

Pişmiş mantarın tek bir porsiyonu; günlük olarak önerilen ve sağlıklı kemikleri korumak için gerekli temel vitamin olan bakırın üçte birini sağlayabilir. Mantarlar ayrıca, kalsiyumun emilimini sağlayarak kemiklere yardımcı olan D vitamini kaynağıdır.

Genç kalmaya yardımcı olur

2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre, mantarlarda yüksek seviyelerde ergotiyonin ve glutatyon adı verilen iki antioksidan bulunur. Bu antioksidanlar bir arada bulunduğunda, vücudu görünür yaşlanma belirtilerine neden olan fizyolojik strese karşı korumak için çok sıkı çalışırlar.

Beyninizi koruyabilir

Söz konusu iki antioksidan (ergotiyonin ve glutatyon), Parkinson ve Alzheimer'ın önlenmesine de yardımcı olabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, gelecekte nörolojik hastalık riskinizi azaltmak için günde en az beş adet mantar yemeyi tavsiye ediyorlar.

Enerji kaynağı

Mantarlar B vitaminleri bakımından zengindir: riboflavin (B2), folat (B9), tiamin (B1), pantotenik asit (B5) ve niasin (B3). Bunlar, vücudun, tükettiğimiz yiyeceklerden faydalanmasına ve vücudun her yerine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Antioksidan bakımından zengin olan mantar vücudun direncini artırdığından hastalılara yakalanma oranını azaltır. Karaciğer, akciğer ve bağırsaklardaki toksinleri temizleyerek vücuttan atar.

ÖNEMLİ NOT: Mantarların birçok zehirli türü bulunmaktadır. Zehirli türleri toplanarak tüketilecek olursa ölüme yol açabilir. Bu tehlikelerden kaçınmak için uygun koşullar altında ekilen mantarları tüketmek en iyisidir.