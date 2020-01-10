Meghan Markle ve Prens Harry’yi nasıl bir hayat bekliyor?

Sosyal medya hesaplarından Kraliyet Ailesi'nden çekildiklerine dair yaptıkları açıklama ile herkesi şaşkına çeviren Meghan Markle ve Prens Harry'i nasıl bir hayat bekliyor? Nerede oturacaklar, nasıl para kazanacaklar, kraliyetten maaş alabilecekler mi? Hepsinin yanıtı yazımızda...

Prens Harry ve Meghan Markle, dün akşam @sussexroyal adlı Instagram hesaplarından yaptıkları açıklama ile şoka uğrattı. Finansal olarak bağımsızlık istedikleri için Kraliyet Ailesi’nin kıdemli üyeliğinden çekildiklerini söyleyen çift, dünya gündemini oluşturdu.

Dün gazete manşetlerinde yer alan Harry ve Meghan’ın ayrılık haberinde genellikle, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışına verilen ‘Brexit’ adına benzetilerek ‘Megxit’ başlığı kullanıldı.

Birçok mecra ise Kraliçe üzerinden haberler yaparak “Sırtından vuruldu” dedi… Saray’a yakın bir kaynağın dediğine göre II. Elizabeth haberi duyunca büyük bir şok geçirmiş. Derin bir hayal kırıklığı yaşayan kraliçe sırtından vurulmuş gibi hissetmiş ve Prens Harry'ye de oldukça öfkeliymiş.

Tabii sadece basın değil, çiftin takipçileri de sosyal medyada iki gündür ayrılığı konuşuyor. Elbette ki aldıkları kararı destekleyenler vardı. Fakat çoğunluk bunun bir hata olduğunu düşündü. Meghan’ın eşi Prens Harry’nin beynini yıkadığını, amacına ulaştığını, Harry’i ailesinden kopardığını yazdı. Hatta ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan bile Meghan’ı suçlu buldu ve Twitter’da “Meghan daha önce Harry'yi ağabeyi William'dan ayırdı, şimdi de kraliyetten ayırıyor” yazan bir mesaj paylaştı. En ağır mesajlardan biri de çiftin nankör olduğu yönündeydi. Bir kullanıcı “İstedikleri düğün, istedikleri ev, istedikleri ofis, istedikleri para, istedikleri çalışanlar, istedikleri seyahatler; her şey yapıldı onlar için. Daha fazla ne istediler?” diyerek tepkisini ortaya koydu. Bir başka kullanıcı ise “Madem maddi finansal bağımsızlık istiyorlar, o halde yaptıkları tüm lüks harcamaları kraliyete geri ödesinler” dedi.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin Kraliyet Ailesi’nden ayrılması uzun bir süre daha konuşulacağa, çeşitli iddialar ortaya atılacağa benziyor. Her şey bir yana; Meghan ve Harry’yi şimdi ne bekliyor? Dış basında yer alan haberlere göre Harry devlet bütçesinden artık maaş alamayacak. Kesin olmamakla birlikte, babası Prens Charles’ın kişisel varlığı olan 1.2 milyar sterlinlik servetten para alabilecek.

“Oğlumuzu akvaryumda değil, her şeyden uzak sakin bir yerde yetiştirmek istiyoruz” diyen çift, geçen yıl Windsor'daki Frogmore Kır Evi'nde yaşama kararı almış, burası için devlet bütçesinden 2,4 milyon sterlin harcamıştı. Bu konu hakkında iki iddia ortaya atıldı. İlki, kır evini boşalttıkları yönünde… İkinci iddia ise çift, İngiltere’ye geldikleri dönemde bu evde kalmaya devam edecek. Ama bu kez kraliyete kira ödemek zorunda kalacaklar. Aynı zamanda yine devlet bütçesinden karşılanan koruma giderlerini de kendi paralarından yapacaklar.

Meghan ve Harry’i artık eskisi gibi resmi ziyaretlerde göremeyeceğiz. Ancak çok önemli ziyaretler ya da etkinliklerde Kraliyet Ailesi ile birlikte ya da Sussex Dükü ve Düşes’i olarak yer alacaklar. Kazançlarını ise Sussex adı altında kuracakları imparatorluktan sağlayacaklar. sussex.com adlı bir site kuran ikili, tescil ettirdikleri bu marka altında moda markaları, kitaplar, gazeteler, dergiler çıkaracak. Çift, aynı zamanda hayır derneği ve vakıf kuracak. Hatta kuracakları vakıftan da gelir elde edecekler.

Son dakika gelişmesi olarak; Dün Meghan, oğlu Archie’nin yanına Kanada’ya döndü. Harry ise İngiltere’de kaldı. Kraliçe ise Harry ve Meghan’ın davranışına karşılık verdi ve Londra’daki Madame Tussuads’taki Dük ve Düşesin balmumu heykellerini kaldırttı. Artık sadece Prens William, Kate Middleton, Kraliçe ve Prens Phillip var. Karşılıklı yapılan bu hamlelerin sonu ne zaman gelir bilemiyoruz ama İngilizler adeta The Crown seyreder gibi gündemi takip ediyor…