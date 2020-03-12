Menopoz nedir? Menopoz süreci ne kadar sürer?

Menopoz nedir? Menopoz süreci ne kadar sürer?

Menopoz, kadınların hayatındaki en önemli kilometre taşlarından biridir ve bir kadının östrojen seviyeleri düştükçe, genellikle 45 ila 55 yaş arasında ortaya çıkan yaşlanmanın doğal bir parçasıdır. Menopoz sözcüğü Yunanca mens (ay) ve pause (durmak) sözcüklerinden türemiştir. Peki, menopoz nedir? Menopoz süreci ne kadar sürer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Ateş basması, gece terlemeleri, cinsel ilişki sırasında vajinal kuruluk ve rahatsızlık, uyku güçlüğü, depresif ruh hali, gerginlik, sinirlilik, iştah artışı, libidonun azalması, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, unutkanlık gibi belirtileri olan menopoz nedir? Menopoz süreci ne kadar sürer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

MENOPOZ NEDİR?

Menopoz, bir kadının adet dönemlerinin sona erdiği ve artık doğal olarak hamile kalamadığı zamandır. Menopoz, bir kadının başka nedenler olmaksızın, 12 ay boyunca adet görmediğinde, son adet dönemi olarak tanımlanan doğal ve normal bir durumdur. Menopoza girme yaşı ortalama 51 yaş civarıdır.

Menopoz dönemi üç döneme ayrılır.

Bunlar:

* Premenopoz: İlk belirtilerin görüldüğü dönemden menopoza kadar geçen süre. Yumurtalıklarda folikül aktivitesi yavaşlar. Adetler düzensizleşir. Birkaç ay ya da yıl sürebilir.

* Menopoz: En son adet kanamasının görüldüğü zaman.

* Postmenopoz: Menopozdan yaşlılık dönemine kadar süren 6-8 yıllık süreyi kapsar. Bir kadının postmenopoz olabilmesi için 12 aydır adet görmüyor olması gereklidir.

MENOPOZ BELİRTİLERİ

– Adet düzensizlikleri

– Yumurtlamada azalma

– Ateş basmaları

– Aşırı terleme

– Depresif ruh hali

– Uyuyamama

– Gerginlik, sinirlilik

– İştah artışı

– Konsantrasyon güçlüğü

– Yüzde kızarma

– Nabızda artış

– Baş ağrısı, baş dönmesi

– Sıcak basması

– Öz güven azlığı

– Unutkanlık

– Dikkatsizlik

– Yorgunluk

– Cinsel istekte azalma

MENOPOZ SÜRECİ NE KADAR SÜRER?

Menopoz semptomları adet dönemleri bitmeden aylar hatta yıllar sonra başlayabilir ve bazı kadınlar bunları daha uzun süre deneyimlese de, son adet döneminizden yaklaşık 4 yıl sonraya kadar devam edebilir.