Metin Hara hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan ve bu kitapları 100 binin üzerinde satan Metin Hara'nın, diploması olmadığı halde hasta tedavi ettiği gerekçesiyle Beşiktaş'ta bulunan işyerinin mühürlendiği ortaya çıktı. Savcılık da Hara hakkında, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

13 Temmuz 2017’de BİMER’e Metin Hara’yı şikayet eden bir kişi, hayatı ile magazin gündeminde olan Hara’nın, tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığını, aşk haberlerinin de ününü perçinlemek için PR çalışması olduğunu, Hara’nın hem tıp eğitiminin hem de vergisel boyutunun araştırılmasını talep etti.

KAYMAKAMLIK HARA’NIN İŞYERİNİ MÜHÜRLEDİ VE SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

BİMER, araştırılması için ihbarı ‘Beşiktaş Kaymakamlığı’na gönderdi. Kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara’nın sahibi olduğu “İnsanagüven” isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara’nın hekim olduğuna dair diploması olmadığını ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde ‘Tamamlayıcı Tıp Uzmanı’ unvanını kullandığının tespit edildiği rapor edildi. Kaymakamlık, bu rapor doğrultusunda Metin Hara’ya ait işyerini mühürledi ve hakkında, hekim ya da sağlık meslek mensubu olduğuna dair eğitim durumunu gösterir belge bulunmayan kişilere sağlık hizmeti verdirdiğinden savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMASINI TAMAMLADI: DİPLOMASI YOK

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Hara’nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka ‘Tamamlayıcı Tıp Uzmanı’ unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı tespitine yer verildi. Hara’nın, “Modern tıpta migrenin tedavisi yok sadece ilaçlarla ağrının geçmesi sağlanıyor ama bizim migren atakları azalan 5-6 tane hastamız var” ifadesi de savcılık iddianamesinde yer aldı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İfadesinde suçlamaları kabul inkar ettiği belirtilen Metin Hara’nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilerek, “diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek” suçlamasıyla iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Metin Hara’nın, Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağı öğrenildi.