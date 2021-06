Mücadele veren her kadın benim için ilham verici

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile fikir öncülüğünü yaptığı kız çocuklarının eğitimine odaklanan “Büyüt Hayallerini” projesini, kısa süre önce kaybettiği annesi ile olan ilişkisini, çocuklarını ve tabii ki evliliğini konuştuk. İmamoğlu, “Büyüt Hayallerini” projesinin nasıl hayata geçirildiğini anlattı.

■ “Büyüt Hayallerini” nasıl ortaya çıktı?

Kadınların yıllardır verdiği mücadele bizi bugünlere getirdi ama hâlâ kadın-erkek eşitliği sorununu çözebilmiş değiliz. Karadenizli muhafazakar bir ailede büyüdüm. Bu konuyu kendi ailemde ve kendi içimde nasıl aştım diye düşündüm. Lisenin başı ya da ortaokulun sonuydu Duygu Asena'nın “Kadının Adı Yok” kitabını okudum. Abim getirmişti kitabı. Kitap sanki beni anlatıyordu. Bu sorunları başkalarının da yaşadığını, yalnız olmadığımı hissettim. “Büyüt Hayallerini” projesini tasarlarken Duygu Asena'nın kitabı benim için örnek oldu. Asena gibi başka önemli karakterlerin verdiği mücadele, öz başarıları çok önemliydi.

40 KADININ HİKAYESİ

■ Hangi kitaplar çıktı bugüne kadar?

İlham veren, bütün zorluklara rağmen başarmış kadınların hikayelerini bir araya getirdik. “Bu hikayeler belki başka kız çocuklarına ilham olur” dedik. 40 ilham veren kadının başarı hikayelerini, 40 ayrı yazar kaleme aldı. Projenin ilk kitabı olan ‘İlham Veren Adımlar'ı geçtiğimiz mart ayında çıkardık. 3 kitaptan oluşacak projemizin ikinci kitabı ‘Birlikte Güçlüyüz'. Çalışmaları sürüyor. Kitap, hem erkek hem kız çocuklarına hitap edecek. İlham veren kadınlarla birlikte, erkeklerin de hikayeleri anlatılacak. Üçüncü kitabımız da ‘Senin Hikayen' olacak. ‘buyuthayallerini.com' platformumuza insanlar kendi hikayelerini gönderecekler. Güzel bir üçlememiz olacak. Sonrasında bir de belgeselini çekmeyi planlıyoruz.

ERİL BAKIŞ AÇISI

■ Size ilham veren bir karakter var mıydı?

Başlangıçta galiba Duygu Asena idi. Ama sonrasında her başarılı kadın benim ilhamım oldu. Yaşadığımız çağda her şey çok hızlı değişirken eğitim, siyaset, iş dünyası, hukuk ve diğer birçok alanda eril bakış açısı hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Ne yazık ki bu durumda toplumsal cinsiyet eşitliğinden de bahsedemiyoruz. Bütün bu şartlar altında mücadele eden her kadın benim için ilham verici.

Ekrem beni ablamın düğününde görmüş

■ Ekrem Bey'le nasıl tanıştınız?

Ekrem, ablamın düğününde beni görmüş, düğün telaşı içinde ben fark etmedim. Lise sona gidiyordum. Yazları abimlerle ve babamla çalışıyordum. Düğünün olduğu yaz yine çalışıyordum. Merter'deki işyerimize gidiyorum. Ekrem, abimin arkadaşı. Düğünden sonra işyerimize geldiğinde, beni görüp şaşırmış. Arkadaşının kız kardeşi olduğumu bilmiyormuş. Sonra olaylar gelişti. Üniversiteye başlamadan Ekrem ile evlendik.

■ Çok erken yaşta evlenip anne oldunuz.

21 yaşında evlendim, 23 yaşında anne oldum, Selim doğdu. Semih'i 30 yaşında, Beren'i 36 yaşında dünyaya getirdim. Zaman zaman erken anne olmanın bazı içsel sıkıntılarını yaşasam da sonrasında bunları aştım. 24 yaşında kocaman bir oğlum var. 3'üncü çocuk bana çok zor geliyordu. Annem bir kız çocuğum olmasını çok istiyordu, vardır bir bildiği dedim. Ekrem evlendiğimizde 25 yaşındaydı. O da çok erken baba oldu.

■ Ekrem Bey'in çocuklarla arası nasıl?

Ekrem'in 3 çocuğumuzla da arası çok iyi, hatta benden de iyi.

Çocuklar aynı soruyu beş kere sorabiliyor. Ekrem sabırla cevap veriyor. Uzun uzun açıklamalar yapıyor, bazen hayret ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemimizde yok

■ Sosyal hayatınız değişti mi?

Gizli saklı yaşamıyoruz hiçbir şeyi. Dışarı yemeğe çıktığımızda ayrı bir alanda ağırlamayı öneriyorlar. ‘O zaman evde yerim yemeğimi' diyorum, şaşırarak bakıyorlar. Çocuklarım da özel arabaya binmek istemiyorlar. İki gün önce Semih, babasına ‘Metrobüse, otobüse binmek istiyorum' dedi. Yaşıtları gibi yaşamak istiyorlar.

■ Ekrem Bey hakkında açılan soruşturmalar, davalar, hazırlanan iddianameler gündemde…

Altı doldurulamayacak iddialar. Hayatımızı açık, basit ve yalın yaşayan insanlarız. Okların bu kadar üzerimize çevrilmesinin bir nedeni de o. Yaralamaya çalışıyorlar.

■ Ekrem Bey'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı bizim gündemimizde olmayan bir mesele. Söz konusu değil şu an. Ekrem için “Cumhurbaşkanlığına oynuyor” diyorlar. Ekrem, İstanbul'u yönetirken ülkenin bir sorununu dile getiriyorsa Türkiye'yi daha iyi bir yerde görmek istediği içindir. Aday gösterilir mi, o görev ona layık görülür mü, görülmez mi bilemem. Bu konu bizim dışımızda.

Annem özgür olalım diye mücadele etti

İmamoğlu, “Hem muhafazakar hem de kadının güçlü olup ayaklarının üzerinde durması gerektiği düşüncesi ile büyüdüm” diyor. Yetiştiği aileyi şöyle anlatıyor: “10 kardeşiz, en küçük benim. 3 erkek, 7 kız. Abilerim ‘Okuyacaksın, ayaklarının üzerine basacaksın, güçlü olacaksın' diye yönlendirdi beni. Annemin okuma-yazması yoktu. Ama sosyal ilişkileri, bizimle kurduğu iletişim çok güçlüydü. Mutlu, özgür bireyler olalım diye çok mücadele etti.”

Önce kızlara sonra tüm çocuklara burs

Kitapların geliri, ilk etapta kız çocuklarına sonrasında tüm çocuklara burs olarak dağıtılacak. Yeni eğitim döneminin başında bursları verebilmeyi hedeflediklerini belirten İmamoğlu, “Bir de ‘Kitap Kardeşliği' kampanyamız var. Bir kitabı çocuğunuza alırken ikinci kitabı da Anadolu'da yaşayan bir kız çocuğuna hediye edebiliyorsunuz. ‘buyuthayallerini.com' adresi üzerinden burs vermek isteyenlerle burs almak isteyenlerin eşleştirildiği sistemi hazırlıyoruz” dedi.

İLHAM VEREN KADINLAR

İşte “İlham Veren Adımlar” kitabında yer alan 40 kadın: Adalet Ağaoğlu, Afife Jale, Altın Mimir, Ayla Erduran, Azra Erhat, Bilge Olgaç, Çağla Büyükakçay, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Asena, Feryal Özel, Füreya Koral, Halet Çambel, İoanna Kuçuradi, Karsu, Leyla Gencer, Meriç Sümen, Mihri Müşfik, Mizgin Ay, Muazzez İlmiye Çığ, Nakiye Elgün, Nene Hatun, Nermin Abadan Unat, Neslihan Demir, Nezihe Muhittin, Nihal Yeğinobalı, Piyale Madra, Remziye Hisar, Sabiha Rıfat Gürayman, Sabiha Tansuğ, Safiye Ali, Samiye Cahid Morkaya, Satı Kadın, Semiha Es, Semra Çelik, Suna Kıraç, Sümeyye Boyacı, Süreyya Ağaoğlu, Şule Gürbüz, Türkan Saylan ve Yıldız Kenter.