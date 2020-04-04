Muğla’da ağaç kesimi başladı

Çıtlık ve Gökova halkı, Karabörtlen Orman İşletme Şefliği'nin ağaçları kesilmek üzere damgalama işlemine başlaması üzerine önce 14 Şubat’ta Taşkesiği mevkisinde, kalabalık bir etkinlik düzenlemiş ve projeyi protesto etmişti.
Kesilecek ağaçların damgalanma işleminin tamamlanmasının ardından kesim ihalesi yapılmıştı. Taşkesiği mevkisinde, 30 hektarlık alanda, tespit edilen ağaçların kesimine başlandı. Çevreciler, bu duruma tepki göstererek, ağaç katliamının durdurulması için harekete geçti.
Muğla Çevre Platformu Eşsözcüsü Serdar Denktaş harekete geçerek yetkililerden kesimin durdurulmasını istedi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ile yapılan görüşme sonrasında Erbay, bölgeye hareket etti. Çevrecilerin de organize olarak bölgeye gitmeye başladığı öğrenildi.