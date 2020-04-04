Muğla’da ağaç kesimi başladı

Muğla’nın Ula İlçesi Çıtlık Mahallesi, Taşkesiği mevkisinde, 30 hektar yetişmiş orman alanının endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlenmesinin ardından bugün sabah saatlerinde ağaç kesimi başladı. Çevreciler, kesimin bir an önce durdurulması için harekete geçti.

Çıtlık ve Gökova halkı, Karabörtlen Orman İşletme Şefliği'nin ağaçları kesilmek üzere damgalama işlemine başlaması üzerine önce 14 Şubat’ta Taşkesiği mevkisinde, kalabalık bir etkinlik düzenlemiş ve projeyi protesto etmişti.

AĞAÇ KESİMİ BAŞLADI

Kesilecek ağaçların damgalanma işleminin tamamlanmasının ardından kesim ihalesi yapılmıştı. Taşkesiği mevkisinde, 30 hektarlık alanda, tespit edilen ağaçların kesimine başlandı. Çevreciler, bu duruma tepki göstererek, ağaç katliamının durdurulması için harekete geçti.

MİLLETVEKİLLERİ DEVREYE SOKULDU

Muğla Çevre Platformu Eşsözcüsü Serdar Denktaş harekete geçerek yetkililerden kesimin durdurulmasını istedi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ile yapılan görüşme sonrasında Erbay, bölgeye hareket etti. Çevrecilerin de organize olarak bölgeye gitmeye başladığı öğrenildi.