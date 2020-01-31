Asya ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetişen muskat, küçük Hindistan cevizi olarak da bilinen tropik bir ağaç türüdür. Muskat hoş kokusuyla bilindiği gibi birçok yemeklerin içine katılarak yemeklere aroma katar ve tat verir. Yemeklerin tadına tat katmasıyla bilinen muskatın sağlık açısından da pek çok faydası bulunuyor. Peki, magnezyum, manganez ve bakır gibi mineraller; ve B1, B6 vb. gibi vitaminlerle dolu olan muskatın faydaları nelerdir? Muskat neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Muskat, ağrıları hafifletmek, hazımsızlık, uykusuzluk ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmek gibi uzun bir sağlık yararı listesine sahip olan popüler bir baharattır. Karaciğerin korunması, depresyonu hafifletme, kolesterol seviyelerini iyileştirme, kan basıncı seviyelerini düzenleme ve ağız hastalıklarını hafifletme gibi çok sayıda fayda sağlar. şimdi, muskatın insan sağlığı açısından faydalarına gelin daha yakından bir göz atalım… Muskatın faydaları nelerdir? Muskat neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

MUSKATIN FAYDALARI

Muskatın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Muskat, miristisin, elemisin, öjenol ve safrole gibi birçok uçucu yağ içerir. Bu uçucu yağlar; eklem ve kas ağrısının tedavisinde yararlı olan anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Uçucu yağdan sadece birkaç damla iltihaplanma, şişlik, eklem ağrısı, kas ağrısı ve yaraları tedavi edebilir.

* Muskat küçük dozlarda tüketildiğinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Çeşitli eski tıbbi uygulamalarda, uyku indükleyici ve stres giderici etkileri nedeniyle uzun yıllar kullanılmıştır.

* İshal, kabızlık, şişkinlik veya gaz gibi sindirim sorunlarından muzdaripseniz, yiyeceklerinize eklediğiniz bir tutam muskat, sindirim enzimlerinin salgılanmasına yardımcı olarak, rahatlama sağlarken, lif içeriği de bağırsak hareketine yardımcı olur. Muskat ayrıca aşırı gazın atılmasına yardımcı olur.

* Muskat, beyindeki sinirleri uyaran bir afrodizyaktır. Muskat yağının yorgunluğu ve stresi hafiflettiğinden, depresyon ve anksiyetenin tedavisinde etkili bir bileşen olduğu bilinmektedir.

* Muskat, karaciğer ve böbreklerden toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Muskattaki uçucu yağlar anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğu için ağızda kötü nefese neden olan bakterilerin yok edilmesine yardımcı olur.

* Muskat anti-mikrobiyal ve antienflamatuar özelliklerinin yanı sıra siyah noktaları yok etme, akne ve tıkanmış gözenekleri tedavi etme yeteneği nedeniyle cilt bakımında iyi bir bileşendir. Öğütülmüş muskat ve balı eşit derecede karıştırarak hazırladığınız macunu sivilcelerinize uygulayın. 20 dakika bekletin ve soğuk ılık suyla yıkayın.

* Muskat, kan basıncını düzenlemeye ve kan dolaşımını artırmaya yardımcı olan kalsiyum, potasyum, manganez ve demir gibi mineraller bakımından zengindir. Bu mineraller stresi azaltma etkisine sahiptir. Ayrıca kan damarlarını gevşeterek kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

* Muskat, kanseri önlemeye yardımcı olabilecek kemopreventif özelliklere sahiptir. Muskatta bulunan kimyasal miristisin, kanser hücrelerinin büyümesi ve lösemi metastazı ile savaşmaya yardımcı olabilir.