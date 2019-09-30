Nagehan Alçı’nın “katil devlet” sözlerine suç duyurusu

Sunucu ve yazar Nagehan Alçı’nın, bir televizyon programındaki “Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994’te Türkiye katil devlete sahipti” şeklinde sözleri üzerine bir vatandaş Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 27 Eylül 2019'da Habertürk televizyonundaki canlı yayında “Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994'te Türkiye katil devlete sahipti” şeklinde sözler söylemişti. Bunun üzerine Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



Alçı'nın bu sözleri üzerine Turgay Özcan isimli bir vatandaş, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

‘KATİL SÖZÜNÜ DEFALARCA TEKRARLADI'

Nagehan Alçı'nın programda söylediği cümlenin yer aldığı suç duyurusu dilekçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine “katil” dediği, bu ifadelerini ısrarla savunduğu ve defalarca tekrarladığı vurgulandı. Dilekçede, “Nitekim gelen tepkiler üzerine de 30 Eylül 2019 tarihli Habertürk’de yer alan köşesinde de pişmanlık gösterip geri adım atmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı ifadelerini yinelemiştir” ifadelerine yer verildi.

‘GENİŞ KİTLELERE ERİŞMEYİ AMAÇLIYOR' DENİLDİ

Nagehan Alçı'nın sözlerini milyonlarca kişinin erişebileceği bir ulusal kanal platformundan canlı yayında gerçekleştirildiğinin belirtildiği suç duyurusu dilekçesinde, Alçı'nın çok daha geniş kitlelere erişmeyi amaçladığı anlatıldı. Alçı'nın devleti aşağılamakta olduğunun belirtildiği dilekçede, “Son dönemin popüler argümanı olarak haklı haksız herkesin 15 Temmuz menfur darbe girişimine ve hain terör örgütü FETÖ'ye atıfta bulunup, kendini haklı çıkarma gayretine ve ‘bakın ben aslında iktidar yanlısıyım' mesajı vererek olaydan sıyrılacağını zannettiği komik çabalarını hayretle seyretmekteyiz” ifadeleri kullanıldı. Dilekçede, Alçı'nın bugünkü yazısında Recep Tayyip Erdoğan'ı ne kadar sevdiğini anlattığı ve vatansever olduğunu gösterme mantığıyla hareket ettiği kaydedildi.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ



Canlı yayında kullandığı “katil devlet” sözlerinden dolayı Alçı hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlatılarak dava açılması ve yargılama sonucu Alçı'nın cezalandırılması talep edildi.