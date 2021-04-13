NASA’nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı.

Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. ‘Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı birinci seçildi.

930 BİNDEN FAZLA OY KULLANILDI

NASA’nın resmi sitesinden yapılan açıklamada “32 aday arasından birinciyi siz belirlediniz. Beş tur süren yarışmada 930 binden fazla oy kullanıldı. Dünya Turnuvası 2021’in birincisi, Van Gölü’nün fotoğrafı oldu. Görüntü, okuyucular tarafından Şubat 2021’de önerildi. Tranquility braketinde # 8 tohum olarak yerleştirildi. Astronot Kate Rubins tarafından Eylül 2016’da çekilen fotoğraf, dünyanın en büyük sodalı göllerinden birinin bir bölümünü gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

SİTE ÇÖKMÜŞTÜ

Tüm Türkiye’de oylama için seferberlik başlatılırken oylama sırasında ise NASA'nın sitesi çökmüştü. Van Gölü fotoğrafına oy vermek için siteye giren vatandaşlar “Üzgünüm, dünya gözlemevi şu anda kullanılamıyor. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin” yazısıyla karşılaşmıştı.