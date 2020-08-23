Neslihan Yetişkin: Çevremize sahip çıkmak için, daha fazla farkındalık çalışması yapmalıyız

Dünyanın geçtiği ağır sınavlar ve yitirilen çevre değerleri üzerine daha fazla farkındalık çalışması yapmak adına kitleleri aynı anda etkileyebilecek sanat, eğitim, medya sektörleri başta olmak üzere herkes elini taşın altına koymalı. Sanatçı Neslihan Yetişkin eserlerinde bu konuya özellikle dikkat çekiyor.

Dünya, çevre kirliliği ve bilinçsiz tüketimin sonucu olarak tüm canlıları tehdit eden tehlike sinyallerini her gün bize ayrı bir gündem oluşturarak veriyor. Gelinen noktada bir milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, deniz ve çevre kirliliğine sebep olan plastik atıklar artık insan vücudunda da bulundu ve dünyadaki ormanların yarısı yok oldu. Konuya dikkat çeken bazı kurum ve kişiler olsa da hızlı çözüm almak için kitleleri etkileyebilme gücüne sahip olan medya, sanat, eğitim alanlarında daha fazla farkındalık çalışmaları yapılmalı. Özellikle sanat alanında son dönemlerde çağdaş sanata yansıyan çevreci bakış açısı bianellere konu oluyor ve Türkiye’de de artık sürdürülebilirlik temalı çalışmalar üreten sanatçılar artıyor. Sanatçı Neslihan Yetişkin konuya dikkat çekmek için nesli tükenmekte olan su altı canlılarını işleyen bir koleksiyon hazırladı.

Geçmişten günümüze çevreci sanatın izlerini özellikle mimari, plastik sanatlar gibi farklı dallarda gördüğümüzü hatırlatan Neslihan Yetişkin, “Daha fazla sektör ve sanat dalında çevreci izler bırakmalıyız. Geri dönüşüm, atık malzemelerin değerlendirilmesi özellikle tekstil sektöründe çok kolay. Tekstil sektörü tasarım yapılabilen, kumaş dışında farklı malzemelerle birleştirilebilen ve sürdürülebilir bir alan. Sanat ve tekstil birleştirilerek dünyada yapılan çok farklı örnek işleri görüyoruz. Sosyal sorumluluk da içeren bu çalışmaları ülkemizde de daha çok görmek isteriz” dedi.