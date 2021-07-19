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Ohio sokakları sadece yağmurdan sonra ortaya çıkan resimlerle süslendi

Ohio'da "Just Add Water" (Sadece Su Ekle) başlıklı hidro temelli yeni bir kamusal sanat projesi ortaya çıktı. Seri kapsamında yapılan resimlerin görünebilmesi için kaldırımların ıslanması lazım.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:15, 19/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Ohio sokakları sadece yağmurdan sonra ortaya çıkan resimlerle süslendi

Yuvarlak mavi bir çıkartma duvar resminin yerini gösterirken, resmin görünebilmesi için su ile etkinleşmesi gerekiyor. Ancak sağanak yağıştan sonra yoldan geçenler, hidrofobik boya ile boyanmış görüntüleri görebiliyorlar.

Ziyaretçi ofisinin pazarlama ve iletişiminden sorumlu başkan yardımcısı Tracy Kocher, “İnsanlar sanat eserinin ortaya çıktığını gördüklerinde gerçekten şaşırıyorlar. O kadar beklenmedik ki insanları gerçekten sevindiriyor” dedi.

Bunlar West Chester ve Liberty ilçelerinin yanı sıra Oxford Fairfield ve Hamilton’da da bulunuyor. Kocher insanları hava harika olmasa bile gezmeye teşvik ettiği için Butler County’yi geliştirmenin bir yolu olarak tanımlıyor.

Hamilton’daki Fitton Yaratıcı Sanatlar Merkezi’nin yönetici direktörü Ian MacKenzie-Thurley, sanat eserinin onları keşfeden insanlarda neşe uyandırdığını söylüyor: “Tabii ki, yağmuru bekleyemiyorsanız, şişelenmiş su da işe yarayacaktır.”

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