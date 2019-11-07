Okul hastalıklarıyla nasıl başa çıkılır

Pek çok çocuk kreşin ilk yılında art arda üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanabilir. Çocuklardan birinin hasta olması bile diğerlerine mikroplarını ‘bulaştırması' için yeterlidir. Bu dönem çocuğunuzun aynı zamanda mikroplarla tanıştığı dönem olacaktır. Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben geniz eti iltihabı ve orta kulak iltihabıyla sık karşılaşılabilir. Bu enfeksiyonların tekrar edici bir hal alması sizi yılgınlığa itmesin. Sabırlı olun, sağlıklı bir çocukta bağışıklık sistemi geliştikçe bu sıklığın azalmasını bekleyebiliriz. Enfeksiyon sıklığında azalma olmuyorsa çocuk bağışıklık, geniz eti problemleri ve alerji yönünden incelenebilir.

HASTAYSA OKULA YOLLAMAYIN

Viral bir üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanan çocuğun okula gönderilmesi, bu enfeksiyonların yayılmasında en önemli etkenler arasındadır. Bu enfeksiyonlar damlacık yolu ile yakın temas halinde bulaşır ve hastalığın ilk günleri bulaştırıcılığın en sık olduğu zamandır.

GENİZ ETİ SORUNU

Geniz eti yaşamın ilk 5 yılı büyür. Normal koşullarda 5 yaşından sonra küçülür. Çocukluk çağında mikrop yuvası olarak ve tıkanıklık yaratarak orta kulak iltihabı, geniz akıntısı, sinüzit, gibi sorunlara yol açabilir. Bademcik iltihaplarına ise en sık 5-15 yaş arasında rastlanmaktadır. Bademcik ve geniz eti büyüyerek horlama, ağzı açık uyuma hatta uykuda nefes durmasına neden olabilir. Tekrar eden enfeksiyonlar ya da tıkanıklık nedeniyle bazı çocukların bademcik ve geniz eti ameliyatına ihtiyacı olabilir.

ANTİBİYOTİK UYARISI

Antibiyotikler virüsleri öldüremez, bakterilere karşı etkilidir. Viral üst solunum yolu enfeksiyonu aşamasında hekiminiz çocuğunuzun burnunu açıcı, hapşırığını baskılayıcı, burun akıntısı varsa akıntısını azaltıcı, öksürüğü varsa öksürüğü hafifletici ilaçlarla iyileşmesine yardımcı olacaktır. Öksürüğün bazen uzayabileceği akılda tutulmalıdır. Viral aşamanın ardından bakteriler devreye girebilir ve çocuğunuzda orta kulak iltihabı, geniz eti iltihabı ve sinüzit ortaya çıkarsa antibiyotik kullanmak gerekebilir. Antibiyotik kararını lütfen güvendiğiniz hekime bırakın. Antibiyotik vermek gerektiğinde vermemek hem belirtilerin uzamasına, hem de bazı komplikasyonların gelişmesine sebep olabilir. Çocuğunuzun haftalar boyu süren su gibi burun akıntısı, hapşırması, burun tıkanıklığı ve kaşıntısı varsa, ‘alerjik selam' olarak ifade edilen elini sürekli olarak burnuna götürme hareketini yapıyorsa alerjiden şüphe edilebilir. Üst solunum yolundaki alerji alt hava yolunda da devamlılık gösterebilir, uzamış öksürük ve göğüste hırlama, hatta nefes darlığı ortaya çıkabilir. Alerji tanısı belirtiler, muayene bulguları ve testlerle konulmaktadır. Gerektiğinde uzun süreli ilaç tedavileri ya da uygun vakalarda alerjene karşı duyarsızlaştırmaya yönelik aşı tedavileri- ki son yıllarda çocuklarda iğne olmadan dil altı uygulamalar da yapılmaktadır-uygulanabilir.

Sessiz orta kulak iltihabına dikkat!

Çocuğunuz son zamanlarda televizyonun dibine girerek seyrediyorsa, arkadan seslenince iyi duymayıp önden seslenince duyuyorsa ya da sınıfta arka sıralarda oturan çocuğunuzun okul başarısı azaldıysa sessiz orta kulak iltihabından şüphe edebilirsiniz. Bu durum tam bir sağırlığa yol açmadığı için tespit edilmesi her zaman kolay olmayabilir. Geniz etinde ve bademcikte büyüme de eşlik ederse çocuğunuzda horlama, ağzı açık uyuma ve ileri olgularda apne de görülebilir. Orta kulak basınç testi ve gerekirse işitme testiyle tanı doğrulanabilir. Öncelikli olarak başta antibiyotik olmak üzere bazı destekleyici şuruplardan ve burun spreylerinden oluşan bir ilaç tedavisi verilir. Ancak 3 aya varan takipte sıvı ortadan kalkmıyorsa tedavi kulağa tüp takılması ve geniz etinin alınması ameliyatıdır.