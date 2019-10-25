Orkid tartışma yaratan reklam filmi ile ilgili açıklama yaptı

Sosyal medya bir P&G markası olan Orkid’in reklamıyla çalkalandı. Pedlerin Türkiye'de ayıp bir şeymiş gibi gazete kağıtlarına sarılmasına tepki gösteren videoda ped paketi, tecavüz haberleri ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor.

Bir anda viral olan bu reklamdan sonra tartışmalar başladı. Reklam ile ilgili Türk insanının aşağılandığını düşünen de oldu, verilmeye çalışılan mesajın çok doğru olduğunu söyleyen de… Ne var ki dünden bu yana özellikle sosyal medyada sesler yükselmeye devam ediyor.

Orkid ise ped kullanımıyla ilgili utancı kınayan ve asıl utanılması gerekenin kadına şiddet olduğunu vurgulayan videosuyla ilgili açıklama yaptı ve projenin amacının toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak olduğunu belirtti.

İşte o açıklama:

“Türkiye'de Orkid markası için tasarlanan mağaza içi kampanyası, Türkiye'de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma, ekonomik kısıtlar nedeniyle hijyenik pede erişememe ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak amacını taşıyordu. Bu sorunlar nadiren tartışılıyor, genellikle utanç duygusuna dönüşüyor ve genç kızlar, kadınlar ve aileleri için hayat boyu karşı karşıya kalacakları konuları oluşturuyor.

​Fikrin uygulanmasında niyetimizi tam olarak yansıtamadığımızı görüyoruz ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı da üzgünüz. Ancak söz konusu video, bir yaratıcı endüstri etkinliği için özel olarak, yerel ajansımız tarafından mağaza içi kampanyamızı anlatmak amacıyla, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bir başvuru filmidir. Orkid, olumlu yönde gelişmeye katkıda bulunabilmek için fırsatları değerlendirmek amacıyla çalışan ve bu amaç doğrultusunda da 2018 yılında Türkiye'de ekonomik kısıtlar nedeniyle pede erişemeyen kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerine destek olabilmek için 4 milyondan fazla ped bağışı yapmış bir markadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”