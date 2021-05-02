Ortalığı karıştıran MİT raporu

Türkiye’nin 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Ürüğ geçen hafta 100 yaşında hayata veda etti. 1983-1987 yılları arasında TSK'nın 1 numaralı ismi olan Üruğ, uzun süredir gözlerde uzaktı ama yaklaşık 35 yıl önce gündemi sarsan olaylarla anıldı. Özellikle de sanatçı Emel Sayın'ın adının geçtiği bir rapor ile…

EMEKLİLİK HAMLESİ

Üruğ görev süresinin dolmasından sonra Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Necdet Öztorun'un gelmesini istiyordu. Ancak her iki isim de normal şartlarda 30 Ağustos 1987'de emekli olacak ve bu göreve orgeneral Necip Torumtay gelecekti. Üruğ, bu gidişatı engellemek için beklenmedik bir atak yaptı. YAŞ öncesi emekliğini istedi. Makamı boşalınca da Kara Kuvvetleri Komutanı Öztorun'un önü açıldı. Ancak Başbakan Turgut Özal, buna izin vermedi. Her ikisi de emekliye sevk edildi. Necip Torumtay da 20. Genelkurmay Başkanı oldu

BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Necdet Üruğ ismi bu olayda çok tartışıldı ama asıl bomba aynı dönemde medyaya yansıyan MİT raporu ile patladı. Mehmet Eymür'ün hazırladığı ‘Yeraltı-polis-kamu görevlileri ilişkileri' başlıklı raporda birçok ünlü ismin yanı sıra Necdet Üruğ'un da adı geçiyor ve Sheraton otelde ünlü sanatçı Emel Sayın ile buluştuğu iddia ediliyordu. Rapor basına sızınca Ürüğ dava açtı ve o günün parası ile 40 milyon lira kazandı.

SEMRA ÖZAL DAVA AÇTI

Emel Sayın ise rapor ortaya çıktığında yurt dışındaydı. “Hayatımın en üzüntülü günleri oldu. Mahkemeye başvurmayı düşündüm, sonra sinirim geçti ve sustum” dedi. Ancak bu konu yıllarca Emel Sayın'ın karşısına çıktı. Bir röportajında, ‘'Benim ismim Semra Özal yüzünden rapora girdi” ifadesini kullanınca ortalık yeniden karıştı. Semra Özal “Sen kimsin ki rapora gireceksin, herkesin yerini bilmesi lazım, ayıp” cevabını verdi ve tazminat davası açtı. Sayın da karşı dava ile cevap verdi.

AYTEK ESKİŞEHİR’E ATANDI

Raporda birçok siyasetçi ile polis ve yeraltı dünyasından isimlere de vardı. Tepkiler ve tartışmalar birbirini izledi. “Rapor değil, etüt” denildi ancak devletin tepesi sarsıldı. Rapor, Mehmet Eymür'ün görevden alınmasına, rapora kaynak belge sağlayan dönemin Kaçakçılık Daire Başkanı Atilla Aytek'in de, Türkiye'de kaçakçılığın en az görüldüğü il olan Eskişehir'e tayinine yol açtı.

Bilgi hatalıydı çok üzüldüm

İstihbarat dünyasının en tanınan ismi olan Mehmet Eymür, 1987 yılında yazdıkları raporda Emel Sayın ve Necdet Üruğ adının neden geçtiğini 34 yıl sonra SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı ve sanatçı Emel Sayın'dan bir kez daha özür dileyerek şunları söyledi: “Bize o zamanlar, yeraltı dünyası ve kaçakçılık konuları ile polis içindeki çekişme ve kamu görevlilerinin bu işlerdeki rolü konusunda bir rapor hazırlama görevi verilmişti. Bu tahkikat sırasında konularla ilişkili bir kadının Şişli'deki evine gelip giden üst düzey kişileri ve yasadışı bağlantılarını tespit ettik.

TEŞKİLATTAN AYRILDIM

Araştırmalar sırasında Necdet Üruğ ve Emel Sayın konusundaki bilgiye ulaştık. Bu konuyu da raporumuza koyduk ama bilgi teyitlere rağmen hatalı çıktı. Beni çok üzen bir hadisedir. Emel Sayın sanatını çok beğendiğim çok saygın ve Türk müziğinin unutulmayacak bir sanatçısı. Kamuya açık olmayan bu rapor sızınca, zor günler geçirdik. Yakın dönemde kaybettiğimiz ortak arkadaşımız Taylan Bilgel aracılığı ile o zaman kendisinden özür diledim. Yüz yüze gelip özür dilemek de isterdim. Raporda yazdıklarımız başımızı belaya sokunca, başka bir kamu kurumuna tayinim çıktı, ben de teşkilattan ayrıldım''