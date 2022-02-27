Ovacık’ta ilk kar festivaline 3 bin kişi katıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilk defa kar festivali düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlik, yamaç paraşütü ve rafting botu ile kayak gibi çeşitli gösterilere sahne oldu.

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Türkiye’de kar yağışının en etkili olduğu ilçelerin başında gelen Ovacık ilçesinde valilik koordinesinde ilk defa kar festivali düzenlendi. Munzur ve Mercan dağlarının arasında kurulu olan kayak merkezindeki festivale yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Festivalde, yamaç paraşütü, kızak gösterisi, rafting botu ile kayak, snowboard, voleybol, halat çekme, kardan adam yarışması, buz hokeyi, dans gösterileri yapıldı, konserler verildi. Elazığ, Bingöl, Malatya ve Diyarbakır’dan da katılımların olduğu festivalde yetişkin ve çocuklar doyasıya eğlendi.



Festivalin açılış konuşmasında Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli’nin huzur, tarım ve spor kenti olduğunu belirterek, “Burayı sadece kış aylarında karda kullanabiliyorduk. Türkiye’nin en uzun dağ kızağı pistini yapıyoruz. Yaz aylarında göreceksiniz ve tadacaksınız” dedi.

Kayak festivali için Ovacık ilçesine gelen Onur Ulaş Demir, “Her zaman buraya gelirdim ama bugün daha farklı. Kalabalık ve cıvıl cıvıl. Çok güzel gösteriler oldu, doyasıya eğlendik diye konuştu. (DHA)