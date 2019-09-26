Çocuklar için oyuncakları en değerli eşyalarıdır. Oyuncakları o kadar değerlidir ki aynı şekilde anne ve babaların da bu onlara karşı hassas davranmalarını isterler. Oyuncaklar çocukların hayal dünyalarını geliştirdikleri, bilgi ve el becerilerini arttıran önemli eğitici parçalardır. Peki, oyuncak seçimi hangi kriterlere göre yapılmalıdır?

Çocuklar genellikle her gördüğü oyuncağı isteme potansiyelindedir. Bu durumda anne ve babalara büyük iş düşer. Öncelikle çocuğun yaşına ve gereksinimine göre bir oyuncak seçilmeli daha sonra çocuğun ilgi ve yeteneğine göre bir seçimde bulunmalıdır. Küçük bebekler oyuncakları genellikle ağızlarına götürürler ve küçük parçaları yutma gibi tehlikeli girişimlerde bulunabilirler. Bu nedenle evde küçük bir bebeğiniz var ise küçük oyuncaklardan uzak durmalı ve bu tarz parçaları olan oyuncakları bir müddet bebeğin ulaşamayacağı bir yere kaldırmalısınız. Oyuncaklar çocuklar için eğlenceli aynı zamanda eğitici olmalıdır. El becerilerini ve zekalarını desteklemeli bir yanda da neşe ile vakit geçirmelerini sağlamalıdır. Seçilen oyuncaklar mutlaka kaliteli paçalardan yapılmış, yüzeyindeki boyasını vermeyen ve sağlam parçalardan olmalıdır. Oyuncak seçimi yaparken her yetişkin biraz zorlanabilir. Öyleyse oyuncak seçimi hangi kriterlere göre yapılmalıdır? İşte oyuncak seçimi hakkında merak ettikleriniz;

ÇOCUĞUN YAŞINA GÖRE OYUNCAK SEÇİLMELİ?

Çocukların oyuncakları onların ilgi alanlarına göre değişiklik göstermektedir. El becerileri ve çocuğun yaşının verdiği bazı gelişimler her yaşta farklılık göstermektedir. Bu nedenle oyuncak tercihi yaparken mutlaka oyuncaklardaki yaş faktörünü göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

ALINAN OYUNCAKLARIN PARÇALARINA DİKKAT EDİLMELİ?

Bazı oyuncakların ip, düğme, kurdele ve pil gibi parçaları bulunduğundan bu parçaların çocuğa zarar vermemesi adına sağlamlığına bakılmalıdır. Örneğin; pillerin oyuncağa iyi bir şekilde vidalanıp vidalanmadığı gibi…

OYUNCAKLARIN KALİTESİ ÖNEMLİ?

Alınan oyuncakların malzemelerinin kaliteli, kullanılan boyaların sağlığı olumsuz etkilemeyen ve kimyasallar içermeyen ürünler olmamasına özen gösterilmelidir. Oyuncaklar güvenilir mağazalardan alınmalı ve üzerinde etiketi olup olmadığı kontrol edilmelidir.